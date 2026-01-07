< sekcia Zahraničie
Severné more zaznamenalo v roku 2025 najvyššiu priemernú teplotu
Autor TASR
Berlín 7. januára (ATSR) - Severné more zaznamenalo vlani najteplejší rok v histórii meraní, uviedol v stredu nemecký Spolkový úrad pre námornú dopravu a hydrografiu (BSH). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V roku 2025 dosiahlo Severné more priemernú teplotu 11,6 stupňa Celzia, čo je najvyššia hodnota BSH od roku 1969,“ uviedol vo vyhlásení vedúci klimatického tímu úradu Tim Kruschke.
BHS zároveň skonštatoval, že aj Baltské more sa v minulom roku priblížilo k rekordným teplotám. Podľa úradu priemerná ročná povrchová teplota vody v Baltskom mori vlani dosiahla 9,7 stupňa Celzia, čo predstavuje nárast o 1,1 stupňa v porovnaní s dlhodobým priemerom v rokoch 1997 až 2021. „Vďaka tomu bol rok 2025 druhým najteplejším rokom pre Baltské more od začiatku zaznamenávania údajov BSH v roku 1990,“ uviedol úrad a dodal, že teplejší bol už len rok 2020.
Teploty morí globálne stúpajú v dôsledku zmeny klímy. Podľa Medzivládnej komisie pre zmenu klímy (IPCC) sa tempo otepľovania oceánov od roku 1993 viac ako zdvojnásobilo.
