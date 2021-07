Bhután za jeden týždeň zaočkoval väčšinu svojej populácie

Thimpu 26. júla (TASR) – Himalájske kráľovstvo Bhután dokázalo v priebehu jediného týždňa zaočkovať väčšinu svojej dospelej populácie. Agentúra AFP spresnila, že za uplynulý týždeň bolo v Bhutáne podaných viac ako 454 000 dávok vakcíny. Zaočkovaných je tak 85 percent z 530 000 dospelých, ktorí môžu byť očkovaní.



Zástupca UNICEF v Bhutáne, Will Parks, ocenil ambicióznu očkovaciu akciu ako „veľký úspech pre Bhután", ale vyzdvihol aj darcov zo zahraničia, ktorí kráľovstvu poskytli vakcínu.



Parks zdôraznil, že „my naozaj potrebujeme svet, v ktorom krajiny, čo majú prebytočné vakcíny, ich reálne darujú tým krajinám, ktoré dávky (vakcíny) doposiaľ nedostali".



Predstaviteľ UNICEF by podľa vlastných slov uvítal, keby svet vďaka príkladu Bhutánu pochopil, že zaočkovať celú krajinu nie je nemožné.



Poukázal v tejto súvislosti na to, že Bhután má síce „veľmi málo lekárov, veľmi málo sestier", ale súčasne „má naozaj angažovaného kráľa a vládu schopnú mobilizovať spoločnosť".



Bhután dostal koncom marca a začiatkom apríla od Indie 550.000 dávok vakcíny Vaxzevria, ktorých väčšinu rýchlo spotreboval na zaočkovanie ľudí prvou dávkou. India však následne zastavila vývoz vakcín kvôli obrovskému nárastu infikovaných vo vlastnej populácii.



Vzhľadom na časovú tieseň a nutnosť podať očkovancom druhú dávku vakcíny Bhután požiadal o darovanie vakcín medzinárodné spoločenstvo.



V polovici júla bolo do Bhutánu dopravených pol milióna dávok vakcíny Moderna darovaných Spojenými štátmi a ďalších 250.000 dávok vakcíny od firmy AstraZeneca z Dánska.



Očakáva sa tiež, že do Bhutánu, ktorý má okolo 770.000 obyvateľov, čoskoro dopravia aj viac ako 400.000 dávok vakcín od spoločností AstraZeneca, Pfizer a Sinopharm z Chorvátska, Bulharska, Číny a niekoľkých ďalších krajín.



Bhutánska vláda medzičasom kúpila 200.000 dávok vakcíny spoločnosti Pfizer, ktoré budú dodané neskôr v tomto roku.



Bhután, kráľovstvo vklinené medzi Indiu a Čínu, je známy meraním hrubého národného šťastia. Pokiaľ ide o pandémiu vyvolanú koronavírusom SARs-CoV-2, nateraz odtiaľ hlásili necelých 2500 infikovaných a dve úmrtia.



Rýchle očkovanie v Bhutáne je v kontraste s ostatnými juhoázijskými štátmi, ktoré boli takisto zasiahnuté pozastavením vývozu vakcín Indiou.