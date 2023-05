Biaľackého previezli do prísnej väznice, uviedla jeho manželka

Tallinn 24. mája (TASR) - Laureáta Nobelovej ceny za mier Alesa Biaľackého previezli do bieloruskej väznice s brutálnym zaobchádzaním a už celý mesiac o ňom nie sú žiadne správy. Uviedla to v stredu jeho manželka Natalľa Pinčuková. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Biaľacki si odpykáva trest 10 rokov väzenia za financovanie protestov proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi a za údajné pašovanie peňazí. Pinčuková pre AP povedala, že jej manžela previezli do kolónie pre delikventov s opakovanými trestnými činmi v meste Horki, kde sú väzni bití a musia vykonávať ťažkú prácu.



"Úrady pre Alesa vytvárajú neznesiteľné podmienky a držia ho v prísnej informačnej izolácii," uviedla Pinčuková. Dodala, že už mesiac od neho nedostala ani jeden list a ani jej listy k nemu sa takisto nedostali.



Bieloruský súd v marci Biaľackého uznal za vinného z financovania protestov po sporných prezidentských voľbách v roku 2020, v ktorých zvíťazil dlhoročný vodca krajiny Lukašenko, a tiež z daňových únikov. Ľudskoprávny aktivista vinu popiera a svoje stíhanie označuje za politické.



Biaľacki strávil za mrežami 20 mesiacov od svojho zatknutia v roku 2021 a Pinčuková je znepokojená v spojitosti so zhoršením jeho zdravotného stavu.



Biaľacki je zakladateľom ľudskoprávnej organizácie Viasna, ktorá vznikla v roku 1994 krátko po tom, čo sa dostal Lukašenko k moci. Tento šesťdesiatročný aktivista dostal Nobelovu cenu mieru vlani spolu s ľudskoprávnymi organizáciami z Ruska a Ukrajiny.