Biden vystúpi s príhovorom k národu a objasní svoje ďalšie kroky

Washington 23. júla (TASR) — Americký prezident Joe Biden vystúpi v stredu večer s príhovorom k národu, v ktorom vysvetlí svoje rozhodnutie neuchádzať sa o druhé funkčné obdobie šéfa Bieleho domu a objasní svoje ďalšie kroky. Oznámil to v utorok na platforme X, informuje agentúra DPA.



Začiatok príhovoru z Oválnej pracovne Bieleho domu je naplánovaný na 20.00 h miestneho času (vo štvrtok o 02.00 h SELČ). Bude hovoriť o tom, "čo nás čaká a ako dokončím prácu pre americký ľud", napísal Biden.



Prezident sa v utorok vracia do Washingtonu zo svojho súkromného sídla v Rehoboth Beach v štáte Delaware, kde sa liečil z ochorenia COVID-19, ktoré uňho prepuklo už tretíkrát. Od pozitívneho výsledku testu sa nezúčastnil na verejných termínoch. Podľa svojho lekára mal mierny priebeh covidu a už je v poriadku.



Biden v nedeľu popoludní písomne oznámil, že pôvodne mal v úmysle usilovať sa o znovuzvolenie, dospel však k názoru, že je v najlepšom záujme Demokratickej strany i krajiny, ak sa stiahne a sústredí sa výlučne na svoj úrad. Takisto uviedol, že podrobnejšie sa k svojmu rozhodnutiu vyjadrí v priebehu tohto týždňa.



Tlak na odstúpenie Bidena z boja o Biely dom prudko vzrástol po jeho katastrofálnom vystúpení v júnovom televíznom dueli s republikánskym exprezidentom Donaldom Trumpom. Biden, vo veku 81 rokov najstarší úradujúci prezident Spojených štátov, počas debaty na stanici CNN hovoril chrapľavým hlasom a opakovane nebol schopný dokončiť svoje myšlienky. O tri roky mladší Trump pôsobil oveľa energickejšie a sústredenejšie, hoci predniesol množstvo prehnaných alebo nepravdivých tvrdení, na ktoré jeho oponent väčšinou nereagoval.



Po dueli Biden síce viackrát zopakoval, že z boja o opätovnú kandidatúru neodstúpi, no napokon sa obrovskému tlaku podvolil. Ako náhradu za seba navrhol svoju viceprezidentku Kamalu Harrisovú, ktorá okamžite rozbehla kampaň na získanie nominácie na augustovom zjazde Demokratickej strany.