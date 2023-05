Biden a Erdogan hovorili o F-16 a žiadosti Švédska o vstup do NATO

Washington 30. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden a jeho turecký náprotivok Recep Tayyip Erdogan v pondelok telefonicky hovorili o tureckom nákupe stíhačiek F-16. Biden zároveň Erdoganovi povedal, že Washington chce, aby Ankara prestala blokovať vstup Švédska do NATO, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Hovoril som s Erdoganom. Zagratuloval som mu (k víťazstvu vo voľbách). Stále chce pracovať na niečom na F-16-tkách. Povedal som mu, že my chceme dohodu so Švédskom, tak ju spravme. Budeme jeden s druhým v kontakte," uviedol Biden pre reportérov pri odchode z Bieleho domu do štátu Delaware.



Na otázku, či očakáva od Erdogana nejaký krok v súvislosti so žiadosťou Švédska o vstup do NATO, Biden uviedol: "Hovoril som mu o tom. Budeme o tom viac hovoriť budúci týždeň."



Švédsko a susedné Fínsko sa vlani odklonili od svojej dlhoročnej politiky vojenskej neangažovanosti, keď v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu požiadali o vstup do NATO. Ich žiadosti musia schváliť všetky členské krajiny a zatiaľ čo Fínsko už do aliancie už vstúpilo, žiadosť Švédska ešte neschválili Turecko a Maďarsko.



Kancelária tureckého prezidenta vo vyhlásení o telefonáte prezidentov uviedla, že lídri sa dohodli na prehĺbení spolupráce vo všetkých smeroch bilaterálnych vzťahov, ktoré sa vo svetle regionálnych a globálnych výziev stali dôležitejšie.



Turecko chce od USA kúpiť stíhačky F-16 a takmer 80 modernizačných súprav v hodnote 20 miliárd dolárov. Obchod však uviazol na námietkach amerického Kongresu. Týkajú sa odmietania Ankary schváliť rozšírenie Severoatlantickej aliancie, ale aj dodržiavania ľudských práv či tureckej politiky v súvislosti so Sýriou.



Bidenova administratíva opakovane uviedla, že predaj podporuje. Zároveň však viackrát odmietla, že predaj je podmienený schválením žiadosti Švédska o vstup do NATO. Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu v januári uviedol, že americká strana dala jasne najavo, že schválenie švédskej žiadosti by Kongres vnímal pozitívne.