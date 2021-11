Biden a Erdogan prisľúbili zlepšenie americko-tureckých vzťahov

Rím 1. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v nedeľu prisľúbili, že sa pokúsia zlepšiť vzťahy svojich krajín po období, ktoré poznamenali ich vzájomné spory a napätie. Informovala o tom agentúra AFP.



Obaja lídri sa stretli na okraji rokovaní summitu skupiny najväčších ekonomík G20, ktorý sa konal v sobotu a nedeľu v talianskej metropole Rím.



Agentúra AFP citovala nemenovaného vysokopostaveného predstaviteľa Bidenovej administratívy, podľa ktorého viedla dvojica "veľmi konštruktívny rozhovor". Šéf Bieleho domu podľa neho uviedol, že chce udržiavať s Tureckom konštruktívne vzťahy a "nájsť efektívny spôsob, ako zvládnuť vzájomné nedorozumenia".



Podľa Erdoganovej kancelárie vyjadrili prezidenti "spoločné odhodlanie k ďalšiemu posilneniu turecko-amerických vzťahov a dohodli sa na vytvorení spoločného mechanizmu, ktorý by mal napomôcť tomuto cieľu".



Erdogan a Biden tiež zdôraznili význam Severoatlantickej aliancie, ktorej členmi sú aj Turecko a USA, uvádza sa vyhlásení prezidentskej kancelárie v Ankare.



Turecko kúpilo v roku 2019 ruský protivzdušný systém S-400 v hodnote zhruba dvoch miliárd eur, a to napriek varovaniam Severoatlantickej aliancie, že tento systém je nekompatibilný s vojenským vybavením NATO a predstavuje tiež možnú bezpečnostnú hrozbu pre ostatných spojencov.



USA v tejto súvislosti koncom minulého roka uvalili na Turecko sankcie a zablokovali snahy Ankary o nákup amerických bojových stíhačiek F-35. Turecký prezident v septembri oznámil, že Ankara má záujem o ďalšiu dodávku ruského systému protivzdušnej obrany S-400, čo by mohlo viesť k uvaleniu ďalších amerických sankcií.



Ankara sa dostáva s Washingtonom do sporov aj pre americkú podporu tureckých aktivistov či kurdských milícií v Sýrii. Podľa vyjadrenia Bieleho domu otvoril Biden počas nedeľňajšej schôdzky s Erdoganom aj problematiku ľudských práv. Obaja lídri diskutovali tiež o dianí v Afganistane, Sýrii či Líbyi, ako aj o boji proti klimatickým zmenám, píše AFP.