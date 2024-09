STREĽBA V BLÍZKOSTI TRUMPA: FBI to vyšetruje ako pokus o atentát

Washington 15. septembra (TASR) - Ryan Wesley Routh, ktorého v nedeľu zadržali pre podozrenie z plánovania útoku na bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa na golfovom ihrisku vo West Palm Beach na Floride, vyjadril v desiatkach príspevkov na sieti X v roku 2022 podporu Ukrajine vo vojne s Ruskom. Zároveň mal aj problémy so zákonom, informuje TASR s odvolaním sa na televíziu CNN.



"Som ochotný letieť do Krakova a ísť na hranice s Ukrajinou, prihlásiť sa ako dobrovoľník, bojovať a umrieť... Môžem byť príkladom, musíme vyhrať," uviedol v súčasnosti 58-ročný Routh v príspevku uverejnenom v marci 2022, teda krátko po začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu.



Minulý rok Routh na svojom konte na Facebooku povzbudzoval cudzincov, aby išli bojovať za Ukrajinu. Počnúc októbrom 2023 sa pokúšal naverbovať afganských brancov, pričom sa prezentoval ako neoficiálny styčný predstaviteľ ukrajinskej vlády.



"Afganskí vojaci — Ukrajina potrebuje 3000 vojakov, takže potrebujem, aby mi každý vojak, ktorý má pas, poslal kópiu pasu na Ukrajinu," napísal v jednom z takýchto príspevkov, ktorý bol uverejnený v angličtine a paštčine.



Routh však mal v minulosti aj problémy so zákonom. V roku 2002 ho podľa novín Greensboro News & Record zatkli po tom, čo počas policajnej kontroly údajne siahal po zbrani a potom sa zabarikádoval v obchode. Polícia tento incident pre CNN v nedeľu potvrdila.



Štátne a federálne úrady ho opakovane obvinili, že nezaplatil včas dane. V roku 1998 údajne spáchal trestný čin súvisiaci s nekrytým šekom. Vo viacerých občianskoprávnych súdnych sporoch mu sudcovia nariadili zaplatiť desaťtisíce dolárov.



Najstarší syn podozrivého Oran prostredníctvom SMS pre CNN uviedol, že Routh bol "milujúci a starostlivý otec a čestný pracovitý muž". "Neviem, čo sa stalo na Floride, a dúfam, že veci boli iba nafúknuté, pretože z toho mála, čo som počul, sa nezdá, že by muž, ktorého poznám, urobil niečo také bláznivé, nehovoriac násilné," napísal.



Podľa denníka New York Times pochádza Ryan Wesley Routh zo Severnej Karolíny a nedávno sa presťahoval na Havaj, kde pôsobil ako samostatne zárobkovo činná osoba v oblasti cenovo dostupného bývania.



FBI vyšetruje streľbu v blízkosti Trumpa ako pokus o atentát



Nedeľňajší incident so streľbou v blízkosti golfového klubu patriaceho Donaldovi Trumpovi vo West Palm Beach na Floride vyšetruje Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) ako pokus o atentát na tohto bývalého amerického prezidenta. Informovali o tom svetové agentúry.



Predstavitelia FBI a miestnej polície na popoludňajšej tlačovej konferencii uviedli, že agenti Tajnej služby USA (USSS), ktorá je zodpovedná za bezpečnosť súčasných i bývalých amerických prezidentov, zbadali v kríkoch neďaleko hranice golfového ihriska, kde sa nachádzal Trump, hlaveň pušky. Týmto smerom okolo 13.30 h miestneho času (19.30 h SELČ) vystrelili najmenej štyrikrát. Osoba následne odhodila zbraň, dva ruksaky a ďalšie veci a z miesta ušla na čiernom nissane.



Svedkovi sa vozidlo aj s evidenčným číslom podarilo odfotografovať. Auto s podozrivým, neskôr podľa televízie NBC News identifikovaným ako 58-ročný Ryan Wesley Routh, polícia následne zadržala na diaľnici I-95 v susednom okrese Martin County.



Podľa Rica Bradshawa, šerifa okresu Palm Beach, bol ozbrojený muž spozorovaný asi 365 - 460 metrov od miesta, kde Trump v tom čase hral golf. Na mieste, kde sa nachádzal podozrivý, sa okrem ruksakov našla aj puška AK-47 s ďalekohľadom a videokamera GoPro. Bezprostredne nebolo známe, či strieľal aj podozrivý.



Trumpova kampaň už skôr uviedla, že republikánsky prezidentský kandidát je v bezpečí. Potvrdil to aj samotný Trump v e-maili svojim priaznivcom, ktorý má k dispozícii agentúra Reuters. Po incidente sa vrátil do svojho sídla Mar-a-Lago, nachádzajúceho sa neďaleko golfového ihriska.



Trump bol ľahko zranený 13. júla počas predvolebného zhromaždenia v Pensylvánii. Guľka mu vtedy zasiahla ucho. Strelca, identifikovaného ako 20-ročný Thomas Crooks, usmrtil ostreľovač USSS. Prvý atentát na amerického prezidenta alebo kandidáta na šéfa Bieleho domz za viac ako štyri desaťročia prinútil Kimberly Cheatleovú odstúpiť z funkcie riaditeľky USSS.





Biden a Harrisová boli informovaní o streľbe v blízkosti Trumpa



Biely dom v nedeľu uviedol, že prezident USA Joe Biden a viceprezidentka USA Kamala Harrisová boli informovaní o streľbe v blízkosti exprezidenta Donalda Trumpa. Biely dom dodal, že im obom odľahlo, keď sa dozvedeli, že Trump je v poriadku a v bezpečí. Informovala o tom agentúra AP, ktorej správu prevzala TASR.



Harrisová je oficiálnou kandidátkou Demokratickej strany v novembrových voľbách prezidenta USA, v ktorej jej hlavným súperom bude práve Trump.



Vo svojom vyhlásení po incidente na Floride Harrisová odsúdila politické násilie.



"Bola som informovaná o správach o výstreloch v blízkosti bývalého prezidenta Trumpa a jeho usadlosti na Floride a som rada, že je v bezpečí," uviedla demokratická prezidentská kandidátka. "Násilie nemá v Amerike miesto," zdôraznila.



Denník New York Times s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov orgánov činných v trestnom konaní informoval, že k streľbe došlo v areáli golfového ihriska a "záujmová osoba" bola zadržaná spolu so zbraňou - údajne ide o pušku typu AK-47.



Identita strelca alebo strelcov nateraz nie je známa, rovnako ako ani motív. Bezprostredne nič nenasvedčuje tomu, že by terčom bol Trump, ktorého v čase incidentu sprevádzala jeho ochranka, ako je štandardnou praxou.



Trumpov tím uviedol, že exprezident bol celý čas v bezpečí - nič mu nehrozilo a nič sa mu nestalo.



Denník Washington Post napísal, že v čase incidentu hral Trump na ihrisku golf. Agenti Tajnej služby Spojených štátov (USSS) ho odtiaľ okamžite odviedli do salónika vo vnútri klubu.



Tento víkend sa Trump vrátil na Floridu z predvolebnej kampane na západnom pobreží, ktorá zahŕňala aj zhromaždenie v Las Vegas a finančnú zbierku v štáte Utah.



Zhruba pred dvoma mesiacmi - 13. júla - bol Trump počas predvolebného zhromaždenia v Pensylvánii ľahko postrelený. Guľka mu vtedy zasiahla ucho. Strelec - identifikovaný ako 20-ročný Thomas Crooks - bol zastrelený ostreľovačom USSS.



Trump má od júlového pokusu o atentát posilnenú ochranu. Keď bol v Trump Tower v New Yorku, pred budovou vždy parkovalo niekoľko nákladných áut spoločnosti na likvidáciu odpadov, aby vytvárali akýsi ochranný val. Na zhromaždeniach pod holým nebom Trump teraz vystupuje spoza nepriestrelného skla.



Agentúra AP dodala, že Trumpov tím požiadali informácie o stave bezpečnostných opatrení a mieste, kde sa nachádza Trumpov kandidát na viceprezidenta, senátor za štát Ohio J. D. Vance, ale Trumpov štáb na túto žiadosť zatiaľ neodpovedal.