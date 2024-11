Biden a Harrisová si uctili vojnových veteránov

Washington 12. novembra (TASR) - Prezident USA Joe Biden v pondelok povedal americkým vojnovým veteránom, že služba vo funkcii vrchného veliteľa armády bola najväčšou poctou v jeho živote. Urobil tak na historickom Arlingtonskom národnom cintoríne pri príležitosti Medzinárodného dňa vojnových veteránov. Spolu s viceprezidentkou a neúspešnou prezidentskou kandidátkou Kamalou Harrisovou sa prvýkrát od volieb objavili na verejnosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Biden v pondelok hostil veteránov v Bielom dome a následne sa vydal do Arlingtonu, ktoré je miestom posledného odpočinku dvoch prezidentov, generálov s piatimi hviezdami a približne 400.000 veteránov veľkých amerických konfliktov, ktoré sa datujú od od vojny za nezávislosť.



"Je to poslednýkrát čo stojím v Arlingtone ako vrchný veliteľ," povedal Biden. "Bola to najväčšia pocta v mojom živote, viesť vás, slúžiť vám, starať sa o vás, brániť vás tak ako ste vy bránili nás, generáciu po generácii," dodal americký prezident.



Biden hovoril o svojich návštevách cintorínov veteránov v Európe a dodal, že nikdy nezabudne na to, ako "80 rokov po dni D stál na útesoch v Normandii, aby si uctil príslušníkov armády a veteránov, ktorí doslova zachránili svet".



Ceremónia sa odohrala len dva dni pred plánovaným stretnutím Bidena s víťazom prezidentských volieb Donaldom Trumpom, ktoré sa má uskutočniť v stredu v Bielom dome.



Trump dlhodobo tvrdí, že je zarytým podporovateľom americkej armády, ale na adresu veteránov sa vyjadril niekoľkokrát kontroverzne, píše AFP.



Jeho bývalý šéf kancelárie Bieleho domu a generál vo výslužbe John F. Kelly povedal, že Trump v súkromí znevažoval amerických vojakov a aj tých, ktorí zahynuli alebo boli uväznení pri obrane USA a nazýval ich babrákmi. Trump tieto obvinenia popiera.



Novozvolený prezident však uviedol, že pohŕda zosnulým americkým vojnovým hrdinom a senátorom Johnom McCainom, ktorý počas vietnamskej vojny strávil roky v hanojskom väzení.