Biden a Harrisová zverejnili štyri priority budúcej administratívy

Washington 9. novembra (TASR) - Novozvolený prezident Spojených štátov Joe Biden a viceprezidentka Kamala Harrisová sa už pripravujú na prevzatie moci a zostavujú tím svojich spolupracovníkov. Ako informovala v nedeľu stanica CNN, na novej webstránke predstavili Biden a Harrisová štyri hlavné priority svojho programu, ktorými sú: pandémia COVID-19, obnova ekonomiky, rasová rovnosť a klimatická zmena.



Po tom, čo bola už predtým minulý týždeň na internetovej stránke BuildBackBetter.com zverejnená minimalistická verzia ich programu, pribudli v nedeľu hlavné body budúcej demokratickej prezidentskej administratívy. Napriek tomu, že súčasný prezident Donald Trump naďalej odmieta priznal volebnú porážku, Bidenove prípravy na prevzatie moci sú podľa zainteresovaných už v plnom prúde.



Nemenovaný predstaviteľ oboznámený so situáciou uviedol, že vyslané skupiny Bidenových spolupracovníkov začnú už tento týždeň pracovať v jednotlivých federálnych agentúrach a úradoch a "prístup k nim získajú v primeranom čase". Keďže však Trump odmieta uznať výsledky volieb, nie je jasné, či a kedy sa tak skutočne stane.



Čo sa týka boja proti novému koronavírusu, spomínaná webstránka uvádza plán obsahujúci sedem bodov vrátane "pravidelného, spoľahlivého a bezplatného testovania" pre všetkých Američanov, "účinnú a spravodlivú distribúciu liečby a vakcín" a spoluprácu s guvernérmi a starostami na implementácii plošnej povinnosti nosiť ochranné rúška.



"Američania si zaslúžia urgentnú, ráznu a profesionálnu reakciu na prehlbujúcu sa krízu v oblasti verejného zdravia a ekonomiky spôsobenú koronavírusom," píše sa na stránke. Biden má pondelok predstaviť 12-člennú pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať epidemiologickou situáciou v krajine.



V rámci boja za rasovú rovnosť navrhujú Biden a Harrisová mnohé ekonomické plány zamerané na túto sféru, avšak najkomplexnejšie zmeny sa týkajú reformy polície. Bidenova budúca administratíva chce v tejto oblasti spolupracovať s Kongresom a zaviesť plošný zákaz škrtiacich chvatov, zakázať používanie armádnych zbraní v policajných zložkách, vytvoriť záväzné štandardy pre používanie sily a tiež komisiu, ktorá bude v rámci celej krajiny kontrolovať činnosť polície. "Nastal čas, aby sa naša krajina vyrovnala so systémovým rasizmom," uvádza Bidenov tím na stránke.



Bidenova administratíva chce navyše v oblasti ekonomiky zabezpečiť "štátnym, lokálnym a kmeňovým vládam podporu, ktorú potrebujú na to, aby nedošlo k prepúšťaniu pedagógov, hasičov a ďalších dôležitých zamestnancov".



Bidenov prípravný tím začal pracovať už počas leta, keď sa počet jeho zvýšil na 150. Zdroj oboznámený s plánovaným prechodom moci v USA pre CNN uviedol, že počet spolupracovníkov by sa mohol do inaugurácie nového prezidenta, ktorá je naplánovaná na 20. januára 2021, zvýšiť až na 300 ľudí.



Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí prezidenta a viceprezidentku na ďalšie funkčné obdobie, sa zíde 14. decembra. Donald Trump avizoval, že dovtedy podnikne ďalšie právne kroky na spochybnenie Bidenovho víťazstva.