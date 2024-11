Biden a Herzog diskutovali o situácii v Libanone a Pásme Gazy

Washington 13. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa v utorok v Bielom dome stretol so svojím izraelským náprotivkom Jicchakom Herzogom. Prezidenti diskutovali o konflikte v Libanone, humanitárnej situácii v Pásme Gazy a rukojemníkoch zadržiavaných hnutím Hamas v palestínskej enkláve. Herzog tiež označil Irán za "ríšu zla". TASR o tom informuje podľa stanice CBS News.



Izraelský prezident označil takmer hodinu trvajúce stretnutie za veľmi produktívne. S Bidenom podľa neho viedli otvorený a úprimný rozhovor. "A najdôležitejšou vecou z tejto diskusie je, samozrejme, záväzok prezidenta Bidena a jeho administratívy pracovať do 20. januára, do poslednej chvíle, na dosiahnutí cieľov, ktoré sú dôležité pre mier a stabilitu, a predovšetkým pre bezpečnosť a ochranu štátu Izrael na Blízkom východe," uviedol izraelský prezident. Na 20. januára je naplánovaná inaugurácia novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa.



Herzog tiež vyjadril ľútosť nad smrťou dvoch Izraelčanov, ktorí v utorok zahynuli v meste Naharija pri raketovom útoku libanonského Hizballáhu.



Na stretnutí s americkým prezidentom Herzog zdôraznil, že Irán je hlavným problémom Blízkeho východe a snaží sa ho destabilizovať, píše spravodajský portál The Times of Israel (TOI). Herzog dodal, že je potrebné bojovať proti Teheránu, aby nemohol uskutočniť svoje "zlé zámery".



Izraelský prezident vyhlásil, že prvoradé je získať späť rukojemníkov, ktorých militanti Hamasu zajali a odvliekli do Pásma Gazy pri útoku na Izrael 7. októbra 2023. Hamas zajal 250 ľudí pričom približne 100 osôb naďalej zadržiava. Izrael predpokladá, že približne 40 z nich je mŕtvych.



Administratíva amerického prezidenta v októbri vyzvala Izrael, aby do Pásma Gazy dodal viac potravín a ďalšej potrebnej pomoci počas najbližších 30 dní, pripomína CBS News. USA varovali, že nedodržanie tohto záväzku by mohlo viesť k obmedzeniu americkej vojenskej podpory Izraela. Táto lehota uplynula v utorok a medzinárodné humanitárne organizácie upozornili, že Izrael nesplnil požiadavky Spojených štátov.