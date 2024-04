Biden a Súdání budú rokovať o stiahnutí koalície vedenej USA z Iraku

Washington 16. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden a iracký premiér Muhammad Šijá Súdání sa v pondelok počas stretnutia v Bielom dome dohodli, že budú pokračovať v rokovaniach smerujúcich k stiahnutiu vojenskej koalície vedenej Spojenými štátmi z Iraku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Američanmi vedená koalícia vznikla v roku 2014, aby bojovala proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS), ktorá vtedy ovládala takmer tretinu územia Iraku a tiež územia v susednej Sýrii.



Biden a Súdání v spoločnom vyhlásení uviedli, že rokovali o "prirodzenom vývoji" tejto koalície vo svetle dôležitého pokroku dosiahnutého za uplynulých desať rokov.



Spojené štáty a Irak sa teraz zamerajú na záležitosti, akými sú hrozba zo strany IS, potreby irackej vlády súvisiace s podporou a posilnenie irackých bezpečnostných zložiek. "Lídri potvrdili, že budú posudzovať tieto faktory pri určovaní toho, ako a kedy globálna koalícia v Iraku skončí," uvádza sa vo vyhlásení.



Cieľom podľa vyhlásenia je dospieť k bilaterálnej dohode, na základe ktorej budú môcť nejakí americkí vojaci v Iraku zostať. Spojené štáty majú v súčasnosti v rámci koalície v Iraku približne 2500 a v Sýrii asi 900 vojakov.



Súdání navštívil v pondelok Biely dom prvýkrát od svojho nástupu do funkcie v roku 2022. S Bidenom rokovali aj o situácii na Blízkom východe po víkendovom útoku Iránu na Izrael. Súdání na začiatku stretnutia v Oválnej pracovni vyzval všetky strany na zdržanlivosť a zastavenie rozširovania oblasti konfliktu.



Irak sa snaží zostať mimo regionálneho napätia súvisiaceho s vojnou Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy, ktorá vypukla vlani v októbri. Americké sily, ktoré sa nachádzajú pri severoirackom meste Arbíl, však boli cez víkend zapojené do operácie na zastavenie iránskeho útoku na Izrael. Tamojšie sily totiž použili protivzdušný systém Patriot na zostrelenie iránskej balistickej rakety, píše AFP.