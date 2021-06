Biden a Johnson podpísali novú Atlantickú chartu

Britský premiér Boris Johnson (druhý zľava) s manželkou Carrie Johnsonovou (vľavo) a americký prezident Joe Biden (druhý sprava) s manželkou Jill Bidenovou (vpravo) kráčajú pred hotelom Carbis Bay Hotel počas ich stretnutia pred summitom G7, siedmich najvyspelejších krajín sveta v zálive Carbis Bay v britskom Cornwalle, na juhu Anglicka 10. júna 2021. Foto: TASR/AP

Carbis Bay 10. júna (TASR) - Lídri Británie a Spojených štátov Boris Johnson a Joe Biden sa vo štvrtok stretli v anglickom prímorskom letovisku Carbis Bay a zviazali sa, že budú brániť "trvalé hodnoty" svojich krajín proti starým aj novým výzvam.Potvrdili to podpisom radikálneho dokumentu ešte pred začiatkom summitu skupiny krajín G7, ktorý sa má konať od piatka do nedele v spomínanom letovisku v grófstve Cornwall na juhozápade Anglicka, informovala tlačová agentúra AP.Prezident Biden a premiér Johnson mali stretnutie trvajúce viac ako hodinu. Podpísali uvedený dokument, "stavajúci na záväzkoch a túžbach stanovených pred 80 rokmi" ich predchodcami Franklinom D. Rooseveltom a Winstonom Churchillom v Atlantickej charte. Išlo spoločné prehlásenie USA a Spojeného kráľovstva zo 14. augusta 1941, v ktorom vyjadrovali zásady svojej politiky v nasledujúcom období počas druhej svetovej vojny. Charta viedla aj k neskoršiemu vzniku Organizácie Spojených národov (OSN) a Severoatlantickej aliancie (NATO), približuje AP.Nový dokument sa zaoberá výzvou, ktorú teraz predstavujú krajiny ako Čína a Rusko, a obsahuje sľub podporovať voľný obchod, ľudské práva a medzinárodný poriadok založený na pravidlách, ako aj obranu predNová charta je tiež zameraná protia proti nekalým ekonomickým praktikám – sú to obvinenia, ktoré Západ vyslovuje na adresu Moskvy a Pekingu.Obaja lídri sa takisto zaviazali, že vybudujú silnejšiu celosvetovú ochranu pred zdravotnými hrozbami. Tento sľub dali pred summitom, ktorému bude dominovať práve pandémia koronavírusu.