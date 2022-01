Biden a Kišida riešili obavy z rastúcej asertivity Číny i pandémii

Wahington 21. januára (TASR) - Americký prezident Joe Biden a japonský premiér Fumio Kišida na piatkovom virtuálnom stretnutí diskutovali o obavách z rastúcej vojenskej asertivity Číny, ktorá vyvoláva čoraz väčšie znepokojenie v Tichomorí. Informovala o tom agentúra AP.



Kišida uviedol, že obaja lídri venovali "značnú časť" svojho 80-minútového hovoru problémom okolo Číny vrátane spoločných obáv z jej rastúcej agresie voči Taiwanu. Čína považuje demokratickú ostrovnú republiku za súčasť svojho územia, ktorú jedného dňa znova ovládne, v prípade potreby aj silou.



Čína v posledných mesiacoch zintenzívnila vojenské cvičenia pri ostrove a často posielala vojenské lietadlá do blízkosti taiwanského vzdušného priestoru.



Biden a Kišida diskutovali aj o situácii v Hongkongu a v autonómnej oblasti Sin-ťiang na západe Číny. Biden opakovane vyjadroval znepokojenie z tvrdých zásahov Pekingu voči demokratickým aktivistom v Hongkongu či porušovania práv moslimskej menšiny Ujgurov i ďalších menšín v regióne Sin-ťiang.



"Prezident Biden a ja sme si úprimne a veľmi pokojne vymenili názory na to, ako Japonsko a Spojené štáty spolupracujú a vedú medzinárodné spoločenstvo, čo podľa mňa povedie k ďalšiemu posilneniu japonsko-americkej aliancie," povedal Kišida po prvom oficiálnom rokovaní so šéfom Bieleho domu od svojho nástupu do úradu v októbri minulého roka.



Kišida takisto uviedol, že vyjadril svoje odhodlanie výrazne posilniť obrannú kapacitu Japonska, zatiaľ čo Biden hovoril o záväzku USA dodržiavať japonsko-americkú bezpečnostnú zmluvu z roku 1960.



Japonský premiér, ktorý pochádza z mesta Hirošima, na ktoré USA na konci druhej svetovej vojny zhodili atómovú bombu, tiež povedal, že počas hovoru s Bidenom vyjadril obavy o jadrovú bezpečnosť a myšlienku dosiahnutia "sveta bez jadrových zbraní". Témou diskusie bola aj pandémia koronavírusu i problém týkajúci sa Ukrajiny.



Obaja lídri absolvovali vlani krátky rozhovor na okraj novembrového klimatického summitu v Glasgowe. Kišida povedal, že pozval Bidena do Japonska v prvej polovici roku 2022 na osobné stretnutie lídrov štvorčlenného zoskupenia s oficiálnym názvom Štvorstranný bezpečnostný dialóg (anglická skratka QUAD), ktoré zahŕňa aj Austráliu a Indiu.