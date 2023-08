Biden a Lula hovorili o zmenách klímy a ochrane Amazonského pralesa

Brazília/Washington 17. augusta (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva hovoril v stredu so šéfom Bieleho domu Joeom Bidenom o boji proti klimatickým zmenám a snahách Brazílie zameraných na ochranu Amazonského pralesa. Vyplýva to z vyhlásení Lulovej kancelárie a Bieleho domu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Telefonát Lulu a Bidena trval približne 30 minút a prezidenti počas neho hovorili aj o právach robotníkov. Podľa Lulovej kancelárie sa ich rozhovor týkal ich spoločnej iniciatívy na zaistenie kvalitných pracovný miest v ekonomike 21. storočia.



"Prvýkrát som rokoval s prezidentom, ktorý sa zaujíma o robotníkov," povedal bývalý šéf odborárov Lula Bidenovi. Zároveň označil Bidenovu pro-robotnícku politiku za "hudbu pre jeho uši".



Brazília a Spojené štáty, ktoré sú najľudnatejšími štátmi Ameriky, mali medzi sebou od nástupu Lulu do funkcie v januári tohto roku isté nezhody. Washingtonu sa napríklad nepozdával Lulov prístup k Číne alebo jeho vyhlásenia o tom, že USA podporujú vojnu na Ukrajine.



No vzťahy týchto dvoch krajín sú v súčasnosti lepšie, než boli za vlády predchádzajúceho brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara - obdivovateľa Bidenovho predchodcu Donalda Trumpa.



Biden hostil Lulu vo februári aj v Bielom dome, kde sa prezidenti snažili nájsť spoločnú reč predovšetkým o problematike klimatických zmien. Lulova kancelária zase uviedla, že brazílsky prezident pozval Bidena budúci rok na návštevu Brazílie.