Biden a Macron sa zhodujú v otázkach koronakrízy i zmeny klímy

Paríž 25. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nový americký prezident Joe Biden sa zhodujú v otázkach klimatickej zmeny a toho, ako bojovať proti šíreniu nového druhu koronavírusu. Po ich nedeľňajšom prvom telefonáte od Bidenovej inaugurácie to oznámil Elyzejský palác.



Obaja lídri hovorili aj o ochote spoločne sa zasadzovať za mier na Blízkom a Strednom východe, najmä pokiaľ ide o záležitosť iránskeho jadrového programu, vyplýva z oznámenia, o ktorom informovali agentúry AFP a AP.



Rozhovor prezidentov bol zameraný na zlepšenie americko-francúzskych vzťahov po tom, ako ich za vlády Bidenovho predchodcu Donalda Trumpa poznačovalo čoraz väčšie napätie.



Biden v telefonáte "zdôraznil oddanosť posilňovať transatlantický vzťah" s NATO a EÚ, pričom Macron prisľúbil "odhodlanie pracovať po boku USA".



Macronov úrad však zdôraznil, že obaja lídri sa nebudú vyhýbať sporným otázkam, ktoré ich krajiny rozdeľujú napríklad v ekonomických otázkach. Francúzsky prezident tiež vyzdvihol dôležitosť spolupráce so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), z ktorej USA za Trumpa vystúpili, aby sa zaistila distribúcia vakcín pre chudobné krajiny.



Podľa oznámenia Bieleho domu Biden uviedol, že bude spolupracovať s Francúzskom v otázkach Číny, Blízkeho východu, Ruska a afrického regiónu Sahel, kde Francúzsko vedie medzinárodnú vojenskú operáciu proti islamským extrémistom.