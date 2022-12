Biden a Macron: USA a EÚ sa skoordinujú pri klíme aj energetike

Washington 1. decembra (TASR) - Najvyšší predstavitelia Spojených štátov a Francúzska – Joe Biden a Emmanuel Macron – sa na štvrtkovom stretnutí v Bielom dome dohodli, že USA a EÚ budú koordinovať svoje kroky v oblasti klímy a energetiky, informuje TASR na základe tlačovej konferencie oboch politikov.



Podľa Macrona pôjde o synchronizáciu v niektorých kľúčových sektoroch vrátane výroby polovodičov a batérií a využitia vodíka.



Ako uviedol Biden, bude sa to okrem výroby týkať aj dodávateľských reťazcov a inovácií.



Pred schôdzkou týchto predstaviteľov sa hovorilo o možnej obchodnej vojne medzi USA a EÚ prostredníctvom dotácií zelenej ekonomiky na oboch stranách.



Macron v stredu – počas prvého dňa návštevy v USA, keď navštívil centrálu NASA, Arlingtonský národný cintorín a absolvoval stretnutia s predstaviteľmi Kongresu – prekvapil svojich hostiteľov ostrou kritikou Bidenovej zelenej ekonomickej politiky, ktorá podľa neho zlikviduje pracovné miesta v Európe.



V rovnakom tóne pokračoval v štvrtkovom rozhovore s americkou televíziou ABC, keď povedal, že Bidenove opatrenia spôsobia konkurenčnú nevýhodu pre Európu. Reagoval na plány americkej administratívy naliať miliardy dolárov do zeleného priemyslu s podporou výroby priamo v USA.



"Výsledkom bude, že možno si vyriešite svoj vlastný problém, ale zväčšíte môj problém. Mrzí ma, že to musím povedať takto otvorene," povedal v stredu Macron a dodal, že táto Bidenova politika môže "rozdeliť Západ".