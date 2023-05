Biden a McCarthy nedosiahli dohodu o zvýšení dlhového stropu

Washington 23. mája (TASR) - Rokovania amerického prezidenta Joea Bidena a predsedu Snemovne reprezentantov Kevina McCarthyho boli produktívne, no dohodu sa im uzavrieť nepodarilo. Oznámil to v pondelok po rokovaniach samotný McCarthy, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.



"Cítim, že naša diskusia bola produktívna. Neuzatvorili sme ešte dohodu, no cítim, že diskusia bola produktívna v oblastiach, v ktorých sa naše názory líšia," uviedol McCarthy pri odchode z Bieleho domu. Len o 10 dní by pritom Spojené štáty mohli čeliť bezprecedentnej platobnej neschopnosti.



McCarthy dodal, že budú pokračovať rokovania medzi jeho vyjednávačmi a predstaviteľmi Bieleho domu. Predseda Snemovne reprezentantov pritom verí, že dohodu je stále možné uzatvoriť.



Republikáni, ktorí kontrolujú Snemovňu reprezentantov, sa nevedia s Bidenom dohodnúť na zvýšení dlhového stropu zo súčasných 31,4 bilióna dolárov (29,05 bilióna eur). Sú ochotní limit pre dlh zvýšiť, avšak iba v prípade, že demokrati budú súhlasiť so znížením výdavkov, ktoré však Biden považuje za extrémne.



Akákoľvek dohoda o zvýšení dlhového limitu musí prejsť oboma komorami Kongresu.



Stranám pritom nezostáva veľa času na dohodu o zvýšení dlhového stropu, bez ktorej hrozí Spojeným štátom technický bankrot. Ministerstvo financií už skôr upozornilo, že ak sa dohoda v najbližšom období neuzatvorí, už 1. júna vláda nebude mať peniaze na financovanie svojich finančných záväzkov.



Rokovania o dlhovom strope sa medzi tímom McCarthyho a vyjednávačmi Bieleho domu konali aj cez víkend, pričom v nedeľu trvali vyše dvoch hodín a v pondelok ďalšie tri hodiny, pripomína AFP.



Biden na začiatku pondelkových rokovaní s McCarthym uviedol, že sa cíti optimisticky, pretože obaja sa zhodli, že default nie je možnosťou.