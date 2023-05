Biden a McCarthy sa dohodli na zvýšení dlhového stropu USA

Washington 28. mája (TASR) - Prezident Spojených štátov Joe Biden a republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Kongresu USA Kevin McCarthy v noci na nedeľu dosiahli dohodu o zvýšení dlhového stropu USA. Ak by sa nedohodli, Spojeným štátom hrozilo, že by sa od 5. júna dostali do platobnej neschopnosti. Dohodu musí ešte schváliť Kongres. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



McCarthy uviedol, že s Bidenom sa dohodli na dvojročnom zvýšení dlhového stropu, ktorý by sa mal opäť navyšovať až po prezidentských voľbách v roku 2024.



"Máme pred sebou ešte veľa práce, ale táto dohoda je hodná amerického národa," vyhlásil McCarthy. Dodal, že dohoda obsahuje "nebývalé znižovanie výdavkov a následné reformy, ktoré ľudí pozdvihnú z chudoby a urobia z nich pracujúcich".



Biden vyhlásil, že dohoda o rozpočte je "kompromisom, ktorý znamená, že nie všetci dostanú to, čo chcú". Zároveň vyzval Kongres, aby dohodu čo najrýchlejšie schválil, aby sa Spojené štáty vyhli "katastrofálnej platobnej neschopnosti".



Agentúra DPA pripomína, že Spojené štáty narazili na dlhový strop už 19. januára 2023. Dôvodom boli spory medzi republikánmi a demokratmi ohľadom výdavkov, v dôsledku čoho Kongres dlhový strop nezvýšil. Americké ministerstvo financií následne oznámilo, že začína uplatňovať mimoriadne opatrenia s cieľom zabrániť platobnej neschopnosti.