Biden a Merkelová vyzvali Rusko na zníženie počtu vojakov pri Ukrajine

Berlín 15. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden a nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvali v stredu Rusko, aby znížilo počet svojich vojakov na hraniciach s Ukrajinou. Oznámila to Merkelovej kancelária, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra AFP.



Obaja lídri sa počas spoločného telefonického rozhovoru zhodli na tom, že zníženie počtu ruských vojakov v danej oblasti by prispelo k "deeskalácii" napätia na rusko-ukrajinskom pomedzí.



Nemecká ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová obvinila v stredu Rusko z pokusov o zvyšovanie napätia na hraniciach s Ukrajinou. "Mám dojem, že ruská strana skúša všetko pre to, aby vyprovokovala reakciu. Spolu s Ukrajinou sa však nenecháme vtiahnuť do tejto hry," uviedla pre verejnoprávnu televíznu stanicu ARD.



Narastajúca vojenská prítomnosť Ruska v blízkosti ukrajinských hraníc vyvoláva v ostatnom čase na Západe znepokojenie. Washington tvrdí, že počet ruských vojakov je tam najvyšší od roku 2014, keď na východe Ukrajiny vypukol konflikt medzi ukrajinskou armádou a proruskými separatistami podporovanými Moskvou.



Rusko trvá na tom, že k svojim západným hraniciam vyslalo vojenské sily výlučne v rámci cvičení z dôvodu "hrozieb" zo strany Severoatlantickej aliancie.



Biden v utorok navrhol konanie summitu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom; Moskva túto ponuku stále zvažuje.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba sa medzitým v Bruseli stretol s poprednými predstaviteľmi členských krajín NATO vrátane šéfa americkej diplomacie Antonyho Blinkena a generálneho tajomníka aliancie Jensa Stoltenberga.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj začiatkom apríla vyzval NATO, aby urýchlilo vstup jeho krajiny do tohto medzinárodného vojenského bloku. Tvrdil pritom, že je to jediný spôsob, ako ukončiť boje s proruskými separatistami.