Biden a Netanjahu hovorili o možnosti taktického prerušenia bojov

Washington 6. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v pondelok diskutoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom o možnosti taktického prerušenia bojov v pásme Gazy z humanitárnych dôvodov. Uviedol to hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Obaja lídri hovorili aj o možnom prepustení rukojemníkov, ktorých teroristi z Hamasu zajali pri útokoch na izraelské územie zo 7. októbra, priblížil Kirby.



Dodal, že americká a izraelská vláda budú v súvislosti s možnými "taktickými prestávkami" v bojoch v pásme Gazy naďalej v kontakte. Biden a Netanjahu podľa Kirbyho súhlasili, že v rozhovoroch budú pokračovať v najbližších dňoch. Obaja lídri hovorili aj o situácii na Západnom Brehu.



Hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť novinárom povedal, že do pásma Gazy stále neprúdi dostatok humanitárnej pomoci. Za uplynulých 24 hodín prišlo do tejto palestínskej enklávy menej ako 30 kamiónov s pomocou, uviedol.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu opakovane vylúčil akékoľvek dočasné prímerie, kým Hamas neprepustí všetkých rukojemníkov.