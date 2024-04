Biden a Netanjahu sa budú rozprávať o smrti humanitárnych pracovníkov

Washington 4. apríla (TASR) - Prezident USA Joe Biden a izraelský premiér Benjamin Netanjahu budú mať vo štvrtok rozhovor, oznámil v stredu americký predstaviteľ. Bude to ich prvý telefonát odvtedy, čo izraelská armáda usmrtila pri útoku v Pásme Gazy sedem humanitárnych pracovníkov. TASR prevzala štvrtkové informácie z tlačovej agentúry AFP.



Telefonát bude nasledovať po tom, čo Biden vyjadril hnev nad smrťou pracovníkov humanitárnej organizácie World Central Kitchen (WCK) so sídlom v USA. Biden zároveň naliehal, že Izrael musí urobiť viac, aby ochránil humanitárnych pracovníkov a civilistov.



"Môžem potvrdiť, že prezident Biden a premiér Netanjahu sa budú zajtra spolu rozprávať," povedal pre AFP americký predstaviteľ oboznámený so záležitosťou.



Netanjahu uviedol, že izraelská armáda v pondelok pri útoku v Pásme Gazy "neúmyselne" zabila humanitárnych pracovníkov. Obeťami sa stali americko-kanadský občan, traja Briti, Poliak, Austrálčanka a Palestínčan.



Biden a Netanjahu sa naposledy rozprávali 18. marca, keď americký prezident vyzval izraelského lídra, aby nespúšťal pozemnú operáciu na južné mesto Rafah. Izraelská delegácia má na budúci týždeň navštíviť Washington a debatovať bude práve o tejto záležitosti.