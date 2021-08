Biden a Pelosiová žiadajú demisiu guvernéra štátu New York A. Cuoma

New York 4. augusta (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa v utorok pripojil k popredným demokratom a vyzval vplyvného guvernéra amerického štátu New York Andrewa Cuoma na odstúpenie po tom, ako nezávislé vyšetrovanie dospelo k záveru, že sexuálne obťažoval viacero žien. Informovala o tom agentúra AFP.



Cuomo, ktorý na celom svete žal chválu za svoju včasnú reakciu na covidovú pandémiu, odmietol obvinenia z obťažovania i výzvy, aby podal demisiu.



Podľa agentúry AFP sa však Cuomova pozícia zdá byť ohrozená, keďže na demisiu ho okrem Bidena vyzvala aj predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová a ďalší demokratickí kongresmani, ktorí podporili návrhy, aby sa voči Cuomovi začal proces ústavnej obžaloby – impeachment.



Výzvy na odchod Cuoma z funkcie sa objavili bezprostredne po tom, ako newyorská prokurátorka Letitia Jamesová v utorok oznámila závery vyšetrovania, z ktorých vyplýva, že Cuomo sexuálne obťažoval 11 súčasných a bývalých štátnych zamestnankýň, čím porušil federálne zákony i legislatívu štátu New York.



Podľa vyjadrenia Jamesovej sa Cuomo dopustil "nevítaných a nekonsenzuálnych dotykov a mal množstvo komentárov sugestívnej sexuálnej povahy, čo vytváralo pre ženy nepriateľské pracovné prostredie".



Vyšetrovaním sa tiež zistilo, že Cuomo a jeho tím podnikli odvetné opatrenia voči najmenej jednej bývalej zamestnankyni za to, že zverejnila svoje nepríjemné zážitky s obťažovaním.