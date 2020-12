Biden a Pence by už čoskoro mali byť zaočkovaní proti COVID-19

Washington 17. decembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Joe Biden a úradujúci viceprezident Mike Pence by čoskoro mali byť zaočkovaní vakcínou proti ochodeniu COVID-19, informovala vo štvrtok agentúra AP.



Biden by mal vakcínu dostať na budúci týždeň, píše AP s odvolaním sa na dvoch predstaviteľov z prostredia novozvoleného prezidenta, ktorí chceli zostať v anonymite.



Biely dom oznámil, že Pencea a jeho manželku Karen by mali zaočkovať verejne v piatok.



Biden v utorok povedal, že expert na infekčné choroby Anthony Fauci mu odporučil, aby sa zaočkoval "radšej skôr ako neskôr". Fauci odporučil vakcináciu aj budúcej viceprezidentke Kamale Harrisovej.



Biden podľa svojich slov chce, aby vakcínu ako prví dostali zdravotnícki pracovníci v prvej línii a zraniteľné skupiny obyvateľstva.



Novozvolený prezident však uviedol, že jeho verejné zaočkovanie je dôležité v súvislosti s dodaním odvahy Američanom voči očkovaniu.



"Nechcem predbiehať poradie. Chcem sa však uistiť, že Američanom ukážeme, že prijatie (vakcíny) je bezpečné," povedal.



Očkovanie vakcínou spoločností Pfizer a BioNTech, ktorú v USA schválili minulý piatok, sa v krajine začalo v pondelok 14. decembra. Zdravotnícke úrady odporučili, aby ju ako prvým podali zdravotníckym pracovníkom a seniorom v domovoch starostlivosti.