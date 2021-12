Biden a Putin plánujú diskutovať o konflikte na Ukrajine

Moskva/Štokholm 2. decembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden a šéf Kremľa Vladimir Putin budú "pravdepodobne" čoskoro spolu diskutovať o konflikte na východe Ukrajiny. Oznámil to americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, ktorý vo štvrtok rokoval so svojim ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom. Informovala o tom agentúra AFP.



"Je pravdepodobné, že prezidenti budú spolu v blízkej budúcnosti hovoriť," povedal Blinken novinárom v Štokholme, kde aktuálne prebieha Zasadnutie ministrov zahraničných vecí členských krajín Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).



Lavrov na stretnutí s Blinkenom pripomenul, že Rusko potrebuje od Spojených štátov a ich spojencov "dlhodobé bezpečnostné záruky", že NATO sa prestane rozširovať smerom na východ k ruským hraniciam. V opačnom prípade Kremeľ príjme "recipročné opatrenia", avizoval Lavrov, ktorého cituje agentúra TASS.



Šéf ruskej diplomacie Washington tiež varoval, aby nezaťahoval Ukrajinu "do svojich geopolitických hier".



Blinken na stretnutí s Lavrovom vyzval Rusko na deeskaláciu konfliktu s Ukrajinou a zdôraznil, že akákoľvek "agresia" zo strany Ruska bude mať "vážne následky". "Máme veľké obavy z ruských plánov na obnovenie agresie proti Ukrajine," povedal Lavrovovi. Nespresnil však, o aké plány ide, Rusko totiž tvrdenia o príprave vojenského útoku voči Ukrajine odmieta.



Lavrov následne novinárom povedal, že Washington nepreukázal ochotu obnoviť ruské diplomatické misie v USA a americké diplomatické misie v Rusku. Lavrov totiž podľa vlastných slov Blinkenovi navrhol zrušenie všetkých reštrikcií a návrat k normálnemu fungovaniu vzájomných diplomatických misií, píše TASS.



Predstavitelia Ukrajiny a krajín Západu majú obavy z hromadenia ruských vojakov a techniky neďaleko rusko-ukrajinských hraníc, ktoré môže podľa nich byť predzvesťou možného ruského útoku na Ukrajinu.



Ruskí diplomati však kontrujú vlastnými obavami zo zhromažďovania ukrajinských vojsk neďaleko oblastí na východe krajiny, ktoré ovládajú proruskí separatisti.