Biden a Si Ťchin-ping majú mať v pondelok virtuálny summit

Washington 12. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden a čínsky prezident Si Ťchin-ping by v pondelok 15. novembra mali prostredníctvom videokonferencie absolvovať summit. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na americké médiá.



Televízna stanica CNN a týždenník Politico oznámili, že summit je predbežne naplánovaný na pondelok. Odvolali sa pri tom na nemenované zdroje.



Vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom sa v období posledných týždňov zhoršili najmä v spojitosti s Taiwanom. Čína tento autonómny ostrovný štát považuje za svoje vlastné územie. Čínske stíhačky v poslednom čase čoraz častejšie narušujú vzdušný priestor Taiwanu.



Washington Taiwanu opakovane vyjadril podporu. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken tento týždeň povedal, že prezidenti (Biden a Si Ťchin-ping), ktorí sa osobne nestretli od Bidenovho nástupu do úradu v januári, sa čoskoro spoja prostredníctvom videokonferencie.



Od Bidenovho nástupu do funkcie dvojica prezidentov absolvovala dva telefonické rozhovory, pripomína AFP.



Biden rovnako ako jeho predchodca Donald Trump voči Číne zaujal neústupčivý postoj a túto ázijskú krajinu považuje za najväčšiu výzvu 21. storočia, konštatuje AFP.