Biden a Si Ťin-pching sa v telefonáte nezhodli v otázkach Taiwanu

Washington/Peking 2. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden v utorok telefonoval so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. Podľa agentúry AFP sa nezhodli v otázkach amerických obchodných obmedzení v oblasti technológií ani v prípade Taiwanu, informuje TASR.



Telefonát bol prvou priamou interakciou medzi týmito lídrami od osobného stretnutia v americkom San Franciscu v novembri minulého roka, na ktorom Biden a Si prisľúbili naďalej komunikovať prostredníctvom pravidelných telefonických rozhovorov.



Biely dom vo vyhlásení uviedol, že Biden telefonát, ktorý trval hodinu a pol, využil na to, aby zdôraznil dôležitosť zachovania mieru a stability v Taiwanskom prelive a dodržiavania zásad právneho štátu a slobody plavby v Juhočínskom mori.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia napriek tomu, že tento ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu. Peking opakovane deklaruje, že jedného dňa demokratický Taiwan ovládne, pričom na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily.



Súčasný taiwanský viceprezident Lai Čching-te, ktorého Peking vníma ako separatistu, zvíťazil v januárových prezidentských voľbách a Čína zintenzívnila tlak na Taiwan pred jeho májovou inauguráciou.



Si Ťin-pching podľa čínskych médií vyhlásil, že vzťahy Číny a Spojených štátov sa začínajú stabilizovať, ale zároveň varoval, že môžu skĺznuť do konfrontácie alebo konfliktu. Bidena však upozornil, že otázka Taiwanu zostáva pre Čínu "neprechodnou červenou čiarou".



Bidenova administratíva zaviedla zákazy na predaj istých technológií čínskym firmám, pričom tieto opatrenia odôvodnila rizikami pre národnú bezpečnosť Spojených štátov. Peking v tejto súvislosti obvinil Washington z využívania hospodárskych a obchodných záležitostí ako zbraní.



"Ak Spojené štáty trvajú na potláčaní čínskeho rozvoja špičkových technológií a zbavujú Čínu jej legitímneho práva na rozvoj, nebudeme sa nečinne prizerať," varoval čínsky prezident, ktorého citovali čínske médiá.



Biden podľa Bieleho domu zopakoval svoj postoj a Si Ťin-pchingovi povedal, že USA "budú pokračovať v prijímaní potrebných opatrení na to, aby zabránili využívaniu vyspelých amerických technológií na ohrozenie národnej bezpečnosti USA bez neprimeraného obmedzovania obchodu a investícií".



Americkí predstavitelia po telefonáte informovali, že ministerka financií Janet Yellenová v najbližších dňoch navštívi čínsky Kanton aj Peking, zatiaľ čo šéf americkej diplomacie Antony Blinken odcestuje do Číny v nasledujúcich týždňoch.



Tieto návštevy sú podľa predstaviteľov jedným zo spôsobov, ako zvládnuť napätie, riešiť nesprávne vnímanie a predísť neúmyselným konfliktom. "Intenzívna konkurencia si vyžaduje intenzívnu diplomaciu," uviedli s tým, že cieľom rokovaní v Číne nebude vyriešiť rozdiely.