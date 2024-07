Biden a Starmer rokovali aj o vojnách na Ukrajine a v Pásme Gazy

Washington 11. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden a novozvolený britský premiér Keir Starmer rokovali v stredu večer v Bielom dome o vzájomnej spolupráci, Ukrajine a vojne v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa štvrtkového vyhlásenia Starmerovej kancelárie zverejneného na jej oficiálnej webovej stránke.



Biden a Starmer sa stretli popri summite NATO, ktorý sa koná vo Washingtone. "Obaja lídri sa zhodli, že NATO je v 75. roku (svojej existencie) silnejšie a zjednotenejšie než kedykoľvek predtým," uviedla Downing Street vo vyhlásení.



Počas rokovaní poukázali na dôležitosť Severoatlantickej aliancie aj v kontexte súčasnej geopolitickej situácie a vojny na Ukrajine. "Zhodli sa, že musíme robiť všetko pre podporu Ukrajiny a zaistenie toho, aby agresori ako (ruský prezident Vladmir) Putin nezvíťazili," uviedla kancelária.



V súvislosti s vojnou medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy lídri hovorili o svojej spoločnej ambícii dosiahnuť okamžité prímerie, ktoré by umožnilo prepustenie rukojemníkov zadržiavaných militantmi a prúdenie humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Biely dom v samostatnom vyhlásení uviedol, že obaja zároveň potvrdili svoj záväzok riešiť tento konflikt v podobne vzniku dvoch štátov.



Americký prezident tiež ocenil Starmerov zámer nastoliť bližšie vzťahy s európskymi lídrami a ocenil záväzok Spojeného kráľovstva voči bezpečnostnému paktu AUKUS medzi Britániou, USA a Austráliou. Podľa Downing Street poukázali na to, že ich krajiny sú silnejšie, keď sú zjednotené a spolupracujú vo svetle narastajúcich výziev vo svete.



Biden tiež podľa Bieleho domu zagratuloval Starmerovi k vymenovaniu do funkcie premiéra. "Tešia sa na spoluprácu pri prehlbovaní americko-britskej spolupráce pri ekonomických a klimatických záležitostiach s cieľom vybudovať prosperujúcejšiu a odolnejšiu budúcnosť," uviedol Biely dom.