Biden a Trump sa pred voľbami stretnú v dvoch televíznych dueloch

Washington 15. mája (TASR) — Americký prezident Joe Biden a jeho pravdepodobný republikánsky vyzývateľ v novembrových voľbách Donald Trump sa stretnú v dvoch televíznych debatách. Biden na ne vyzval Trumpa v stredu a on túto výzvu okamžite prijal. Informovala o tom agentúra AFP.



"Urob mi radosť, kamarát. Urobím to dokonca dvakrát," povedal šéf Bieleho domu vo videu zverejnenom na sociálnej sieti X. "Takže vyberme dátumy, Donald. Počul som, že stredy mávaš voľné," dodal.



Biden tým narážal na súdny proces s Trumpom, ktorý v súčasnosti prebieha v New Yorku za údajné ututlávanie podplácania pornoherečky Stormy Daniels, aby nehovorila o ich intímnom vzťahu v roku 2006 v čase, keď bol ženatý so súčasnou manželkou Melaniou. V prvom procese s bývalým prezidentom USA je každú stredu prestávka.



Exprezident na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že je "pripravený a ochotný diskutovať" s Bidenom, ktorého posmešne nazval Crooked Joe (Gauner Joe), v dvoch navrhovaných termínoch v júni a septembri.



"Dôrazne by som odporučil viac ako dve debaty a aby bolo vzrušenie, aj veľmi veľké priestory, aj keď sa Biden údajne bojí davov," uviedol Trump. "Pripravme sa na boj!!!" dodal Trump.



Biden neskôr na sieti X uviedol, že prijal pozvanie od televízie CNN na duel, ktorý by sa mal konať 27. júna. "Pre teba, Donald. Ako si povedal: kdekoľvek, kedykoľvek a hocikde," povedal Biden.



Trump reagoval, že má v úmysle toto pozvanie prijať. "Budem tam. Teším sa na pobyt v krásnej Atlante", povedal pre televíziu Fox News.



Hoci Biden a Trump ešte neboli formálne nominovaní za prezidentských kandidátov svojich strán do volieb konaných 5. novembra, považuje sa to len za formalitu. Trump od začiatku dominoval republikánskym primárkam, Biden tiež nemá medzi uchádzačmi v radoch demokratov výraznú konkurenciu. Primárky v oboch stranách ešte nie sú ukončené.



Republikáni nominujú svojho prezidentského kandidáta v polovici júla na zjazde v Milwaukee v štáte Wisconsin, nominačný zjazd demokratov nasleduje v auguste v Chicagu v štáte Illinois.



Pred voľbami v roku 2020, ktoré Trump prehral s Bidenom, absolvovali obaja politici takisto dva televízne duely.