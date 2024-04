Biden a Trump vyhrali primárky v štyroch štátoch vrátane New Yorku

Washington 3. apríla (TASR) - Úradujúci demokratický prezident Joe Biden a jeho republikánsky predchodca v úrade Donald Trump v utorok poľahky zvíťazili v primárkach svojich strán v amerických štátoch Connecticut, New York, Rhode Island a Wisconsin. Voliči hlasovali za nominantov svojich strán v prevažne symbolickej voľbe, informuje TASR podľa agentúry AP.



Všetky spomenuté štáty mali na hlasovacích lístkoch viacero kandidátov. Biden, ktorý sa opätovne uchádza o zvolenie do funkcie, čelil odporu aktivistov, ktorí nabádali demokratov, aby hlasovali proti úradujúcemu prezidentovi. Vysielali tým odkaz nesúhlasu s jeho postojom k vojne medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas v Gaze, píše AP.



Účasť na utorňajších primárkach v štátoch Connecticut a Rhode Island bola mimoriadne nízka.



Biden a Trump si už zabezpečili dostatok delegátov na to, aby získali nominácie svojich strán do novembrových prezidentských volieb. Vznikli tým podmienky pre prvé prezidentské "odvetné" voľby od roku 1956.