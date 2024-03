Biden a Trump zvíťazili vo všetkých utorňajších primárkach

Washington 20. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden aj exprezident Donald Trump zvíťazili vo všetkých primárkach svojich strán, ktoré sa v utorok konali vo viacerých amerických štátoch, čím sa opäť viac priblížili k novembrovej odvete v boji o prezidentské kreslo. Vzhľadom na skutočnosť, že obaja mali už predtým dostatok delegátov na to, aby mohli byť nominovaní za prezidentských kandidátov svojich politických strán, priniesli najnovšie primárky len málo politického napätia, uvádza v stredu agentúra AP.



Trump poľahky zvíťazil v primárkach republikánov na Floride, ako aj v štátoch Illinois, Kansase, Ohiu a Arizone. Bidenovi sa to isté v utorok podarilo v rovnakých štátoch s výnimkou Floridy, kde demokrati svoje primárky zrušili a rovno sa rozhodli udeliť úradujúcemu prezidentovi podporu všetkých svojich 224 delegátov.



Trump má momentálne podľa údajov AP podporu 1623 delegátov, pričom na získanie nominácie Republikánskej strany ich potrebuje len 1215. Oficiálne ho má však strana nominovať až v júli, na straníckom sneme v Milwaukee v štáte Wisconsin.



Biden má aktuálne podľa AP podporu 2483 delegátov, pričom na demokratickú nomináciu je ich potrebných len 1968.



Vzhľadom na málo straníckeho napätia, a v podstate týchto dvoch už jasných súperov v boji o prezidentské kreslo, sa kampaň Bidena aj Trumpa sústreďuje najmä na ich vzájomnú rivalitu, respektíve snahu ukázať, akým nebezpečenstvom by bol pre krajinu ich súper. Trump (77) vykresľuje 81-ročného Bidena ako mentálne neschopného. Úradujúci prezident zase označuje svojho predchodcu vo funkcii za hrozbu pre demokraciu, pričom poukazuje najmä na jeho snahy o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb z roku 2020.