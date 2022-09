Biden a Trussová sa zhodli, že spojenci musia poskytnúť pomoc Ukrajine

New York 22. septembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden a britská premiérka Liz Trussová sa zhodli v stredu na ich vôbec prvom spoločnom stretnutí, že konanie ruského prezidenta Vladimira Putina len umocňuje potrebu, aby spojenci pokračovali v poskytovaní ekonomickej a vojenskej pomoci Ukrajine. Vo vyhlásení to uviedla kancelária britskej premiérky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Lídri odsúdili Putinove posledné útočné vyhlásenia týkajúce sa Ukrajiny," uviedol hovorca Trussovej, ktorá sa premiérkou stala len pred dvomi týždňami.



Kancelária britskej premiérky ďalej uviedla, že šéf Bieleho domu a Trussová počas stretnutia, ktoré sa konalo na okraj zasadnutia Valného zhromaždenia OSN, zdôraznili, že je potrebné "ukončiť prílišné spoliehanie sa na autoritárske štáty v súvislosti s energiami a technológiami".



"Dohodli sa, že zdvojnásobia bilaterálne úsilie zamerané na zníženie závislosti na energiách z Ruska a zvýšenie objemu obnoviteľnej energie a iných foriem energií prúdiacich z demokratických štátov," uvádza sa vo vyhlásení.



Americký prezident a britská premiérka sa okrem toho zhodli, že chcú zaistiť, aby bola chránená Veľkopiatková dohoda z roku 1998, ktorá priniesla mier v Severnom Írsku. "Obaja sme zaviazaní brániť jej výhody", uviedol Biden.



Trussová vyjadrila nádej, že sa jej podarí vyjednať riešenie v spore Británie a Európskej únie týkajúcom sa pobrexitového obchodu v Severném Írsku. Spor sa týka toho, kde stanoviť colné hranice, keďže Británia už nie je súčasťou EÚ - či medzi pevninskou Britániou a Severným Írskom alebo medzi Severným Írskom a Írskou republikou, ktorá je členom EÚ.



Unionisti nesúhlasia s tým, aby bolo Severné Írsko izolované od britskej pevniny. Umiestnenie hraníc medzi britskou časťou Írska a nezávislou Írskou republikou je zase v rozpore s Veľkopiatkovou dohodu, vysvetľuje AFP.



Biden pritom trvá na tom, aby Británia nespravila nič, čo by mohlo ohroziť štvrť storočia trvajúci mier v Severnom Írsku, uvádza Reuters.