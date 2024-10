Biden a západní spojenci prisľúbili pokračovanie pomoci pre Ukrajinu

Berlín 19. október (TASR) - Americký prezident Joe Biden spoločne s vrcholovými predstaviteľmi Nemecka, Francúzska a Veľkej Británie v piatok prisľúbil pokračovanie pomoci pre Ukrajinu a odsúdil "ruskú agresívnu vojnu". Informovala o tom agentúra AFP, od ktorej správu prevzala TASR.



Štyria západní lídri po stretnutí v Berlíne vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom zopakovali svoje "odhodlanie pokračovať v podpore Ukrajiny a jej snahe o spravodlivý a trvalý mier".



Biden spolu s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a britským premiérom Keirom Starmerom "prerokovali plán, ako poskytnúť Ukrajine dodatočnú bezpečnostnú, ekonomickú a humanitárnu pomoc".



Prezident Biden, ktorému čoskoro vyprší mandát, sa stretol so zahraničnými lídrami na svojej rozlúčkovej návšteve Nemecka len niekoľko týždňov pred americkými prezidentskými voľbami.



"Čaká nás veľmi náročná zima. Nesmieme poľaviť a vzdať sa," vyhlásil Biden.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok predstavil Európskej únii a NATO svoj "plán víťazstva", avšak spojenci neodobrili jeho požiadavku okamžitého členstva v NATO pre Kyjev.



Washington a Londýn takisto zamietli ukrajinskú žiadosť o súhlas pre zasahovanie terčov na území Ruskej federácie západnými zbraňami dlhého doletu. Berlín zároveň odmietol dodať Ukrajine svoj raketový systém dlhého doletu Taurus.



"Podporujeme Ukrajine tak intenzívne ako sa len dá," povedal Scholz. "Avšak robíme to tak, aby sa NATO nestalo účastníkom vojny a táto vojna tým neprerástla do ešte väčšej katastrofy."