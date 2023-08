Biden a Zelenskyj diskutovali o výcviku ukrajinských pilotov pre F-16

Washington 25. augusta (TASR) - Americký prezident Joe Biden rokoval vo štvrtok so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským o plánoch USA na výcvik ukrajinských pilotov na stíhačky typi F-16 vo vojne proti Rusku, oznámil Biely dom. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Obaja lídri diskutovali o "začatí výcviku ukrajinských stíhacích pilotov a zabezpečení urýchlenia schválenia presunu stíhačiek F-16 iným krajinám na Ukrajinu po ukončení výcviku," uviedol Biely dom vo vyhlásení.



Spojené štáty vo štvrtok oznámili, že začiatok výcviku ukrajinských bojových pilotov na stíhačky F-16 očakávajú v októbri.



USA sa rozhodli preventívne vycvičiť ukrajinských pilotov na stíhačkách F-16 vzhľadom na obmedzenú kapacitu výcvikov v Európe, spresnil hovorca amerického ministerstva obrany Patrick Ryder..



Dánsko v stredu oznámilo, že začalo s výcvikom ôsmich ukrajinských pilotov na tento typ stíhačiek. V priebehu týždňa ponúklo ukrajinským pilotom výcvik na F-16 aj Grécko a Belgicko.



Dánsko a Holandsko v nedeľu oznámili, že Ukrajine dodajú stíhačky F-16. Dánsko pošle Ukrajine 19 stíhačiek, pričom prvých šesť by malo dodať okolo Nového roka. Holandsko má týchto lietadiel 42, podľa Zelenského ich Kyjevu dodá všetky. Samotný Haag to však dosiaľ nepotvrdil.