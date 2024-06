Biden a Zelenskyj podpísali desaťročnú bezpečnostnú dohodu

Fasano 13. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a americký prezident Joe Biden vo štvrtok podpísali desaťročnú bilaterálnu bezpečnostnú dohodu zameranú na posilnenie obranyschopnosti Ukrajiny. TASR informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Dohodu podpísali prezidenti na okraj summitu skupiny G7 v Taliansku.



"Zmluvné strany uznávajú túto dohodu ako podporu na ceste Ukrajiny k prípadnému členstvu v aliancii NATO," uvádza sa v texte dohody.



Podľa dohody v prípade ozbrojeného útoku alebo hrozby takéhoto útoku proti Ukrajine sa najvyšší predstavitelia USA a Ukrajiny do 24 hodín stretnú, aby prekonzultovali reakciu naň. Spojené štáty v dohode opätovne vyjadrili podporu Ukrajine pri obrane jej zvrchovanosti a územnej celistvosti.



"Na zaistenie bezpečnosti Ukrajiny obe strany uznávajú, že Ukrajina potrebuje významné vojenské sily, silné kapacity a nepretržité investície do svojho obranného priemyslu podľa štandardov Severoatlantickej aliancie (NATO)," píše sa ďalej v dohode.



Na základe tejto dohody by Spojené štáty mali Ukrajine poskytnúť rôzne formy vojenskej pomoci a výcviku v boji proti ruskej invázii, pričom Washington prisľúbil, že bude svojho spojenca chrániť "teraz aj v budúcnosti".



Dohoda je podľa AFP podobná tej, ktorú majú Spojené štáty s Izraelom a zaväzuje Washington k výcviku ukrajinskej armády, poskytovaniu vojenského vybavenia, uskutočňovaniu spoločných cvičení a spolupráci v oblasti obranného priemyslu.



Na rozdiel od členstva v aliancii NATO však Spojené štáty nezaväzuje k vyslaniu ozbrojených síl na obranu Ukrajiny.



Agentúra AFP podotýka, že cieľom dohody je zaviazať budúce administratívy USA, aby tiež podporovali Ukrajinu. Exprezident Donald Trump, ktorý chce kandidovať v novembrových voľbách, by však podľa AFP po prípadnom volebnom víťazstve mohol teoreticky dohodu zrušiť.