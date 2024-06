Biden a Zelenskyj podpíšu na summite G7 bezpečnostnú dohodu

Bari 12. júna (TASR) — Americký prezident Joe Biden a jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj podpíšu vo štvrtok v úvodný deň summitu skupiny G7 v Taliansku bilaterálnu bezpečnostnú dohodu. Novinárom to v stredu počas letu do Talianska oznámil Bidenov poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. Informovala o tom agentúra DPA.



Podobné dohody s Ukrajinou už uzavrelo 15 krajín. Sullivan neposkytol podrobnosti o obsahu dohody, zdôraznil však, že nebude obsahovať záväzok nasadenia amerických vojakov na obranu Ukrajiny.



Ako Sullivan naznačil, v dohode bude zakotvené, že vláda USA bude spolupracovať s Kongresom na hľadaní cesty k "udržateľnej" podpore pre Ukrajinu. Konkrétne sumy sa v dokumente podľa neho neuvádzajú.



Bilaterálnu bezpečnostnú dohodu s Kyjevom označil Sullivan za "most" k možnému členstvu Ukrajiny v NATO. "Tento most je o tom, že pomôžeme Ukrajine získať spôsobilosti, ktoré potrebuje pre svoju vlastnú bezpečnosť a pre udržanie svojej suverenity a územnej celistvosti," konštatoval Sullivan. Dodal, že "podpisom zároveň vyšleme Rusku signál o našej odhodlanosti".



Sullivan tiež uviedol, že dohoda nebude obsahovať žiadne záväzky na dodávku špecifických zbraňových systémov. Skôr stanoví "rámec" spolupráce medzi oboma krajinami. Odmietol tiež komentovať správu, že USA chcú Ukrajine poskytnúť ďalší systém protivzdušnej obrany Patriot. Keď bude v tejto veci niečo nové, vláda USA o tom bude informovať, poznamenal.