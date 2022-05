Biden absolventom Námornej akadémie: Budú obrancami demokracie

Annapolis 27. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden v piatok absolventom Námornej akadémie Spojených štátov (USNA) v americkom štáte Maryland povedal, že budú "predstaviteľmi a obrancami našej demokracie", keď slobodné spoločnosti čelia hrozbám od ruskej invázie na Ukrajinu po námornú expanziu Číny. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Odpoveď Západu na "brutálnu" vojnu na Ukrajine ruského prezidenta Vladimira Putina podľa Bidena potvrdzuje, že svet sa nespája podľa geografie, ale na základe hodnôt. Ruskú inváziu na Ukrajinu označil za "priamy útok na hlavné zásady medzinárodného poriadku založeného na pravidlách". "To je svet, do ktorého vstupujete ako absolventi," dodal.



Putinove kroky na Ukrajine označil Biden za "finlandizáciu celej Európy" s cieľom urobiť ju neutrálnou. "Namiesto toho celú Európu NATO-izoval," povedal americký prezident.



"Najmocnejší nástroj, ktorý budete mať k dispozícii, je naša neprekonateľná sieť globálnych aliancií a sila našich partnerstiev," pokračoval Biden pred viac ako 1000 absolventmi USNA. Tí podľa jeho slov budú chrániť medzinárodné pravidlá, najmä v oblasti indo-tichomorského regiónu, kde budú mať povinnosť "zabezpečovať slobodu plavby v Juhočínskom mori i mimo neho".



USNA pripravuje dôstojníkov pre americké vojenské námorníctvo a námornú pechotu. Kadeti túto inštitúciu navštevujú štyri roky a následne štúdium ukončia získaním bakalárskeho diplomu a hodnosťou podporučíka v amerických námorných silách (US Navy) či námornej pechote (US Marine Corps).