Biden absolvoval prvý telefonát s Putinom, hovorili aj o Navaľnom

Washington 26. januára (TASR) - Nový americký prezident Joe Biden absolvoval v utorok prvý telefonát s ruským prezidentom Vladimirom Putinom od svojho nástupu do funkcie. Biden počas rozhovoru vyjadril znepokojenie z otravy a zo zatknutia ruského opozičného politika Alexeja Navaľného a tiež z policajných zásahov voči jeho priaznivcom. Uviedla to hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová, ktorú citovala agentúra AFP.



Znepokojenie vyjadril Biden podľa jej slov aj z "agresie" Ruska voči Ukrajine, pričom potvrdil "silnú podporu" USA pre "suverenitu Ukrajiny". Biden údajne hovoril tiež o masívnej kybernetickej špionáži pripisovanej Rusku, uviedli podľa agentúry AP dvaja vysokopostavení americkí činitelia oboznámení so situáciou.



Biden podľa týchto zdrojov Putinovi povedal, že jeho administratíva preveruje masívny hackerský útok na počítačové systémy americkej vlády, ktorý je pripisovaný Moskve, a tiež správy o tom, že Rusko ponúkalo odmeny za zabitie Američanov v Afganistane. Rusko obe tieto obvinenia popiera.



Telefonát medzičasom potvrdil aj Kremeľ. Informoval, že ruský prezident Vladimir Putin zablahoželal Bidenovi k začiatku jeho funkčného obdobia. Putin podľa tlačovej služby Kremľa zároveň vyjadril podporu "normalizácii" vzťahov Ruska s USA.



"Poznamenal, že normalizácia vzťahov medzi Ruskom a USA bude v záujme oboch krajín, majúc na pamäti ich osobitnú zodpovednosť za udržiavanie bezpečnosti a stability vo svete a celom medzinárodnom spoločenstve," uviedol Kremeľ vo vyhlásení.



Kremeľ tiež informoval, že obaja lídri vyjadrili spokojnosť s dohodou o predĺžení zmluvy New START, ktorá obmedzuje počet amerických a ruských strategických jadrových zbraní.