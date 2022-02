Biden: Agresorom je Putin a bude niesť následky, zavádzame sankcie

Washington 24. február (TASR) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok označil ruského prezidenta Vladimira Putina za agresora a oznámil ďalšie tvrdé sankcie USA voči ruským bankám, elitám a ich rodinám. TASR o tom informuje na základe prejavu, ktorý bol z Bieleho domu vysielaný naživo.



"Putin je agresor, Putin si túto vojnu vybral. Teraz on a jeho krajina ponesú následky," vyhlásil v úvode prejavu Biden.



"Vladimir Putin plánoval tento vopred premyslený útok mesiace. Putin presunul viac ako 175.000 vojakov k ukrajinským hraniciam a postavil poľné nemocnice," pokračoval šéf Bieleho domu.



"(Putin) odmietol každé úsilie, ktoré Spojené štáty a naši spojenci v dobrej viere vyvinuli, aby riešili naše obavy o vzájomnú bezpečnosť prostredníctvom dialógu s cieľom vyhnúť sa zbytočným konfliktom," dodal Biden a oznámil balík sankcií.



Sankcie podľa neho spôsobia vážne problémy ruskej ekonomike. „Tieto sankcie sme zámerne navrhli tak, aby maximalizovali dlhodobý dopad na Rusko a minimalizovali dopad na Spojené štáty a našich spojencov. Zdôrazňujem, že Spojené štáty to nerobia samé. Celé mesiace sme budovali koalíciu partnerov, ktorí zastupujú viac ako polovicu globálnej ekonomiky," uviedol prezident USA a pripomenul, že už v prvej vlne opatrení Spojené štáty sankcionovali ruské banky.



"Odrezali sme najväčšiu ruskú banku, ktorá sama vlastní viac ako tretinu ruských bankových aktív. Odrezali sme ju od finančného systému USA. A dnes blokujeme ďalšie štyri veľké banky. To znamená, že každý majetok, ktorý majú v Amerike, bude zmrazený. Zahŕňa to VTB - druhú najväčšiu banku v Rusku, ktorá má aktíva v hodnote 250 miliárd amerických dolárov," oznámil Biden. Na sankčný zoznam pribudli "mená ruských elít a ich rodinných príslušníkov". Biden vysvetlil, že ide o osoby, ktoré "osobne profitujú" z politiky Kremľa.



Agentúra Reuters upozornila na fakt, že americký prezident neoznámil odstrihnutie Ruska od globálneho medzibankového platobného systému SWIFT. Takýto krok bol predmetom diskusií aj v roku 2014 po ruskej anexii Krymu, pripomína televízia NBC News. Kremeľ vtedy vyhlásil, že takýto krok bude považovať za vyhlásenie vojny.



Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok v skorých ranných hodinách spustil rozsiahlu vojenskú operáciu na Ukrajine. Ruské jednotky zaútočili na viacerých miestach na ukrajinskom území. Výbuchy sa ozývali aj v hlavnom meste Kyjev.