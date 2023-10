Biden aj Trump podporili právo Izraela brániť sa voči útoku Hamasu

PREČÍTAJTE SI AJ: Izraelské zdravotnícke zdroje hovoria už o 300 obetiach útoku

Washington 8. októbra (TASR) - Americký prezident Joe Biden deklaroval neochvejnú podporu Izraelu, na ktorý v sobotu podnikli masívny útok militanti z palestínskeho hnutia Hamas. Biden útok odsúdil ako akt terorizmu a potvrdil právo Izraela na sebaobranu.V podobnom zmysle sa vyjadril aj predchádzajúci prezident USA Donald Trump, ktorý však zároveň pripísal časť zodpovednosti za útok Hamasu Bidenovej vláde. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.povedal Biden v Bielom dome.Biden uviedol, že telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, ktorému podľa svojich slov zdôraznil, že USA "Pentagón predtým prisľúbil, že v najbližších dňoch zabezpečí Izraelu prostriedky, ktoré potrebuje na svoju obranu.Agentúra AFP medzičasom citovala nemenovaného popredného predstaviteľa Bieleho domu, podľa ktorého rozhovory s Izraelom o poskytnutí americkej vojenskej pomoci už "Washington by podľa neho mohol túto pomoc oznámiť už v nedeľu. Zároveň však poukázal na situáciu na komplikovanú situáciu v politicky rozdelenej Snemovni reprezentantov amerického Kongresu po odvolaní jej republikánskeho predsedu Kevina McCarthyho.Citovaný zdroj zároveň vyhlásil, že je zatiaľ príliš skoro povedať, či je Irán priamo zapojený do sobotňajšieho útoku Hamasu na Izrael. Podľa neho je však nepochybné, že Hamas je finančne aj vojensky podporovaný Teheránom aj ďalšími aktérmi.Bývalý americký prezident Donald Trump taktiež odsúdil útoky Hamasu a potvrdil právo Izraela na sebaobranu. Zároveň však tvrdil, že sobotňajší útok na Izrael pomohli financovať aj americkí daňoví poplatníci, čo však nepodložil žiadnymi dôkazmi.Trumpove slová podľa AFP odkazujú na augustovú výmenu väzňov medzi USA a Iránom, v rámci ktorej Spojené štáty uvoľnili Teheránu aj zablokované prostriedky vo výške šesť miliárd dolárov.Hovorca Bieleho domu Andrew Bates na sociálnych sieťach odsúdil Trumpove vyjadrenia a označil ich za lživé. Americkí republikáni aj demokrati by podľa neho neho mali teraz zabudnúť na politické rozbroje a zomknúť sa v podpore Izraela.Hnutie Hamas v sobotu skoro ráno začalo z pásma Gazy prekvapivú vojenskú operáciu proti Izraelu, na viacerých miestach vtrhli na jeho územie a zároveň naň vypálili tisíce rakiet. Podľa odhadov izraelskej polície infiltrovalo do Izraela asi 200 až 300 militantov Hamasu, ktorí zajali a do pásma Gazy odvliekli neznáme množstvo izraelských civilistov a vojakov. Podľa odhadov izraelských médií ich môžu byť aj desiatky.