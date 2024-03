Biden aj Trump zvíťazili v prezidentských primárkach v štáte Louisiana

Washington 24. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden a bývalý prezident USA Donald Trump zvíťazili v sobotňajších primárkach v štáte Louisiana a získali ďalších delegátov po tom, ako už získali nominácie svojich strán.



Biden sa zúčastnil aj na demokratických primárkach v štáte Missouri, ktorých výsledky by mali byť zverejnené až na budúci týždeň, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AP.



Žiadne z týchto primárok sa neniesli v napätej atmosfére, keďže Biden i Trump už svojich hlavných konkurentov porazili. Primárky sú však stále pozorne sledované zasvätenými osobami z dôvodu volebnej účasti a známok protestných voličov.



Niektorí liberáli vyjadrujú svoj hnev nad vojnou Izraela proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas po útoku tejto skupiny zo 7. októbra 2023. Od začiatku odvetnej izraelskej ofenzívy v Pásme Gazy zahynulo už vyše 30.000 ľudí.



Protestné hnutie, ktoré začali arabské komunity v štáte Michigan, sa rozšírilo do niekoľkých ďalších amerických štátov.



Trump je dominantnou osobnosťou republikánov a získal už tretiu nomináciu za sebou. Čelí však nesúhlasu ľudí, ktorí sa obávajú právnych problémov, ktoré mu hrozia, alebo kritizujú jeho pôsobenie v Bielom dome, ktoré sa skončilo krátko po vzbure 6. januára 2021. Vzburu zorganizovali jeho priaznivci na základe Trumpových lživých teórií o volebných podvodoch.



Sobotňajšie primárky boli prvým straníckym prezidentským súbojom Demokratickej strany v Missouri od augusta 2022, keď vstúpil do platnosti nový zákon. Primárky v Louisiane sa konajú takmer štyri roky po tom, ako tento štát ako prvý odložil svoje primárky pre covidovú pandémiu.