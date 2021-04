Biden ako prvú navštívi Britániu, kde sa zúčastní na summite G7

Washington 23. apríla (TASR) - Prvá zahraničná cesta Joea Bidena bude smerovať do Británie, kde sa nový americký prezident v júni zúčastní na summite krajín G7. Hneď po ňom sa Biden zúčastní na schôdzke lídrov EÚ a na summite NATO v Bruseli. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



Podľa Bieleho domu Bidenove prvé zahraničné cesty "zdôraznia jeho odhodlanie obnoviť spojenectvá, revitalizáciu transatlantických vzťahov a úzku spoluprácu s americkými spojencami a multilaterálnymi partnermi pri riešení globálnych výziev a lepšej ochrane záujmov USA".



Každoročný summit premiérov a prezidentov krajín zoskupenia G7 sa bude tento rok konať 11. až 13. júna v grófstve Cornwall na juhozápade Anglicka. Minuloročné stretnutie, ktoré sa malo uskutočniť v Spojených štátoch, bolo pre pandémiu koronavírusu zrušené.



Biden tiež minulý týždeň v spoločnom telefonáte navrhol ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, aby sa v blízkej budúcnosti stretli na území nejakej tretej krajiny. Podľa Bidena by sa takýto summit mohol uskutočniť počas leta niekde v Európe. Ruský prezident zatiaľ neuviedol, či toto pozvanie prijme.



Ako pripomína agentúra AP, väčšina z posledných Bidenových predchodcov v prezidentskom úrade podnikala svoje prvé zahraničné cesty do krajín susediacich s USA. Bývalý prezident Donald Trump však túto tradíciu porušil a cieľom jeho prvej zahraničnej cesty sa stala Saudská Arábia.