Biden: Američanov zajatých Hamasom sa budeme snažiť oslobodiť

Washington 13. októbra (TASR) - Biely dom urobí všetko, čo je v jeho silách, aby oslobodil amerických občanov, ktorých palestínske hnutie Hamas drží ako rukojemníkov. V piatok to uviedol americký prezident Joe Biden, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Militanti z Hamasu zajali počas víkendového masívneho útoku na Izrael asi 150 ľudí a odvliekli ich do Gazy. Sú medzi nimi Izraelčania, cudzinci aj ľudia s dvojakým občianstvom.



Biden hovoril s rodinami 14 Američanov, ktorí sú nezvestní po sobotnom útoku Hamasu. Biely dom dosiaľ nespresnil, koľko z nich je medzi rukojemníkmi, no potvrdil, že v Izraeli zahynulo najmenej 27 občanov USA.



Prezident v relácii "60 minút" spravodajskej stanice CBS News rodinám nezvestných Američanov odkázal, že jeho administratíva urobí všetko, čo bude v jej silách, aby ich našla a dostala domov. "Toto ani nie je ľudské správanie. Je to čisté barbarstvo," povedal Biden o konaní Hamasu.



CBS News zverejnila v piatok iba krátky úryvok z rozhovoru, ktorý odvysiela v nedeľu, vysvetlila AFP.



Neočakávaný sobotný útok Hamasu si v Izraeli vyžiadal najmenej 1300 obetí. Palestínske úrady z pásma Gazy hlásili po odvetných leteckých útokoch Izraela už takmer 1800 mŕtvych. Hamas tvrdí, že 13 rukojemníkov zomrelo pri izraelských útokoch.