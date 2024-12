Biden: Americké jednotky zostanú v Sýrii, aby zabránili postupu IS

Washington 8. decembra (TASR) - Prezident USA Joe Biden v nedeľu vyhlásil, že príslušníci amerických ozbrojených síl zostanú na území Sýrie aj v dohľadnej budúcnosti. V krajine budú aj naďalej bojovať proti teroristickej skupine Islamský štát (IS). Centrálne velenie ozbrojených síl USA zároveň uviedlo, že v nedeľu podniklo 75 úderov na pozície islamistov. TASR informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



Biden vo svojom prejave uviedol, že USA nedovolia teroristom z IS, aby využili mocenské vákuum, ktoré v Sýrii nastalo po páde režimu dlhoročného prezidenta krajiny Bašára Asada.



Americký prezident taktiež uviedol, že v uplynulých hodinách uskutočnili americké sily "presné letecké útoky" na ciele IS v Sýrii. "Budeme aj naďalej ostražití," ubezpečil Biden. Táto ostražitosť sa podľa neho vzťahuje aj na povstalecké skupiny, ktoré zvrhli prezidenta Asada.



DPA pripomína, že na území Sýrie je nasadených približne 900 amerických vojakov, ktorí vedú bojové operácie proti IS. Umiestnení sú najmä základni at-Tanf v púšti pri hraniciach s Jordánskom a Irakom.



Koncom roka 2015 IS kontroloval veľké časti Sýrie a Iraku a pod faktickou vládou teroristov žili milióny ľudí. Organizácia však bola na Blízkom východe takmer úplne porazená v roku 2019 medzinárodnou koalíciou vedenou Spojenými štátmi.