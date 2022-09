Biden: Áno, americké sily by bránili Taiwan proti Číne

Washington 19. septembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v rozhovore pre americkú televíziu CBS v nedeľu uviedol, že americké sily by bránili Taiwan pred čínskou inváziou. TASR správu prevzala z agentúry AFP. Biely dom tento výrok komentoval tak, že politika Washingtonu sa nemení.



Na otázku programu CBS "60 minút", či by americké jednotky bránili Taiwan, Biden odpovedal "áno", ak by išlo o "bezprecedentný útok".



Nebolo to prvýkrát, čo Biden vyhlásil, že americké sily budú súčasťou vojny medzi Čínou a Taiwanom, pričom Biely dom následne jeho vyjadrenia korigoval. Naposledy v máji počas návštevy Japonska.



Spojené štáty oficiálne uznávajú tzv. politiku jednej Číny, ktorú dlhodobo presadzuje Peking, ale sú rozhodne proti akýmkoľvek snahám o násilné ovládnutie Taiwanu Čínou.



Washington v súvislosti s ostrovným štátom praktizuje tzv. "strategickú nejednoznačnosť" - pomáha budovať obranu Taiwanu, ale výslovne nesľubuje, že príde na pomoc v prípade potreby.



Na otázku, či posledné Bidenovo vyhlásenie signalizuje zmenu v tejto strategickej nejednoznačnosti, hovorca Bieleho domu uviedol: "Prezident to povedal už predtým, a to aj v Tokiu tento rok. Následne tiež objasnil, že naša politika voči Taiwanu sa nemení."