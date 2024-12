Biden: Asadov pád je historickou príležitosťou pre Sýrčanov

Washington 8. decembra (TASR) - Prezident USA Joe Biden v nedeľu označil zvrhnutie dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada za "historickú príležitosť" pre Sýriu a jej občanov. Spojené štáty podľa neho budú spolupracovať so "všetkými sýrskymi skupinami". TASR informuje na základe správy agentúr AFP a Reuters.



"Pád režimu je zásadným aktom spravodlivosti. Je okamihom historickej príležitosti pre dlho trpiacich ľudí v Sýrii," uviedol Biden. "Budeme spolupracovať so všetkými sýrskymi skupinami, a to aj v rámci procesu vedeného OSN, s cieľom dosiahnuť transformáciu od Asadovho režimu k nezávislej, suverénnej Sýrii s novou ústavou," vyhlásil Biden.



Americký prezident však upozornil na fakt, že niektoré sýrske povstalecké skupiny majú za sebou "pochmúrnu históriu terorizmu a porušovania ľudských práv." Spojené štáty podľa Bidena "vzali na vedomie" nedávne vyhlásenia povstalcov, ktoré naznačujú, že sa odvtedy zmiernili a upozornil, že "budú posudzovať nielen ich slová, ale aj činy."



Na otázku, čo by sa malo stať so zosadeným prezidentom, ktorý údajne ušiel do Moskvy, Biden novinárom povedal, že "Asad by sa mal zodpovedať."



Televízia al-Džazíra pripomína, že USA boli dôležitým účastníkom občianskej vojny v Sýrii. V bojoch proti Asadovmu režimu podporovali kurdské milície a sýrske povstalecké skupiny. Viedli taktiež medzinárodnú koalíciu v boji proti teroristom z Islamského štátu.