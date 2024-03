Biden blahoželal víťazovi prezidentských volieb v Senegale

Washington 28. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden zablahoželal v stredu víťazovi prezidentských volieb v Senegale Bassirouovi Diomayeovi Fayeovi, infomruje TASR podľa agentúry AFP.



"Blahoželám... Fayeovi," uviedol Biden vo vyhlásení.



"A posielam srdečné želania Senegalčanom, ktorí preukázali, že právo voliť – a mať tento hlas započítaný – zostáva hranicou slobody demokracie," dodal prezident USA.



Opozičný kandidát Bassirou Diomaye Faye vyhral prezidentské voľby v Senegale so ziskom 54,28 percenta hlasov. Kandidát vládnej koalície Amadouo Ba získal 35,79 percenta hlasov.



Víťazstvo Fayeho musí potvrdiť najvyšší senegalský ústavný orgán, čo by sa mohlo stať v priebehu nasledujúcich dní. Fayea prepustili z väzenia na základe narýchlo schváleného zákona len desať dní pred nedeľňajším hlasovaním. Po potvrdení výsledkov volieb sa stane vo veku 44 rokov najmladším prezidentom v histórii krajiny. Líder opozície Ousmaneo Sonko bol odsúdený za ohováranie a nemohol kandidovať. Fayeho podporil ako svojho náhradníka.



Faye sľubuje ľavicový panafrikanizmus a prerokovanie zmlúv so zahraničnými spoločnosťami o ťažbe plynu a ropy. Senegal by ich mal ešte tento rok začať ťažiť z nedávno objavených ložísk.