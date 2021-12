Biden bol so zamestnancom, u ktorého sa neskôr potvrdila nákaza

Washington 21. decembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden prišiel do blízkeho kontaktu so zamestnancom Bieleho domu, u ktorého sa neskôr potvrdila nákaza koronavírusom a ktorý má aj príznaky ochorenia COVID-19. Uviedla to v pondelok večer hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra AP.



Zmienený zamestnanec mal v pondelok pozitívny výsledok testu. Podľa slov Psakiovej sa tento človek s prezidentom stretol v piatok, keď spolu strávili približne polhodinu na palube lietadla Air Force One, a to počas prezidentovho letu z Orangeburgu v Južnej Karolíne do Filadelfie v Pensylvánii.



Hovorkyňa uviedla, že nakazený zamestnanec bol plne zaočkovaný proti covidu a dostal už aj posilňujúcu dávku vakcíny. Pred letom s prezidentom sa navyše dal aj otestovať, pričom mal negatívny výsledok. Symptómy ochorenia sa u neho začali podľa slov hovorkyne prejavovať v nedeľu neskoro večer.



Psakiová dodala, že Bidena pravidelne testujú, pričom od nedele sa podrobil už dvom testom s negatívnym výsledkom. Ďalší test má podľa jej slov absolvovať v stredu.