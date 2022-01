Biden: Bol to rok výziev i rok obrovského pokroku

Washington 20. januára (TASR) - Americký prezident Joe Biden označil v stredu svoj prvý rok v úrade za rok "výziev" i rok "obrovského pokroku". Prezident to povedal na tlačovej konferencii pri príležitosti svojho prvého roku v úrade. Informovala o tom agentúra AFP.



Biden sa na tlačovej konferencii v Bielom dome pokúsil priblížiť pokrok, ktorý USA dosiahli v boji s pandémiou i v hospodárstve, píše na svojej webovej stránke spravodajská stanica CBS News.



Prezident pripomenul, že situáciu v krajine už skoro dva roky ovplyvňuje pandémia koronavírusu. Nový variant omikron označil za "nového nepriateľa".



"Je to dôvod na obavy, nie je to však dôvod na paniku," povedal Biden v spojitosti s pandémiou a dodal, že USA majú k dispozícii "nástroje na záchranu životov" vrátane vakcín. Prezident takisto pripomenul, že 75 percent dospelých obyvateľov USA je naplno zaočkovaných.



"Očkovanie funguje. Dajte sa preto zaočkovať, prosím, a prijmite aj posilňujúcu dávku," vyzval ľudí. Takisto pripomenul, že vláda poskytuje testy na koronavírus s cieľom udržať školy v krajine otvorené.



Pandémia ochorenia Covid 19 podľa Bidena priniesla aj veľa výziev v oblasti hospodárstva vrátane zvyšovania cien. Prezident zdôraznil vytváranie nových pracovných miest, investície do zlepšenia infraštruktúry a hospodársky rast.



Biden do úradu oficiálne nastúpil 20. januára 2021. Prezidentova celková podpora je podľa CBS News v súčasnosti na úrovni 44 percent. Na začiatku jeho pôsobenia vo funkcii to bolo viac ako 60 percent.



Pokles podpory Biden zaznamenal po stiahnutí amerických vojakov Afganistanu, zvýšení inflácie a náraste počtu prípadov koronavírusu, píše CBS News.