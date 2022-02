Biden bude ešte v nedeľu telefonovať so Zelenským

Kyjev/Washington 13. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden bude v nedeľu telefonovať so svojim ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Oznámil to hovorca ukrajinského prezidenta Serhij Nykyforov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry UNIAN.



"V nasledujúcich hodinách bude prezident Volodymyr Zelenskyj rokovať o bezpečnostných otázkach a prebiehajúcom diplomatickom úsilí spojenom s deeskaláciou s prezidentom Spojených štátov Joeom Bidenom," uviedol Nykyforov na sociálnej sieti Facebook.



Biden pritom v sobotu približne hodinu telefonoval so svojim ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, ktorého varoval, že Západ bude rozhodne a rýchlo reagovať na ruskú inváziu na Ukrajinu, ktorá by viedla iba k "rozsiahlemu ľudskému utrpeniu a zníženiu postavenia Ruska".



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken i poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan varovali, že ruská invázia na Ukrajinu môže začať kedykoľvek, a to aj pred koncom zimných olympijských hier, ktoré sa v súčasnosti konajú v Pekingu a končia 20. februára.



Rusko opakovane poprelo, že plánuje na Ukrajinu zaútočiť a varovania o blížiacej sa invázii označilo za "hystériu", píše Reuters.