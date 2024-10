Biden bude hlasovať v prezidentských voľbách v predstihu

Washington 28. októbra (TASR) – Americký prezident Joe Biden odovzdá svoj hlas v prezidentských voľbách v predstihu tento pondelok. Oznámil to Biely dom, informuje TASR na základe správ agentúry AFP a televízie CNN.



Voľby sa uskutočnia 5. novembra, no mnohí Američania majú vo svojich štátoch možnosť odovzdať hlasy už skôr. Biden tak urobí v meste Wilmington v štáte Delaware pred tým, ako sa vráti do Bieleho domu.



Počas týždňa sa Biden viackrát zúčastní na predvolebnej kampani a v piatok navštívi Filadelfiu, kde bude hovoriť o práci svojej vlády na podporu odborov, uviedla jeho kancelária. Filadelfia je najväčším mestom v štáte Pensylvánia, ktorý patrí ku kľúčovým v prezidentských voľbách.



Biden tento rok oznámil, že sa nebude uchádzať o opätovné zvolenie. Nominantkou jeho Demokratickej strany sa následne stala viceprezidentka Kamala Harrisová, ktorej súperom je republikánsky exprezident Donald Trump.